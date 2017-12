Primera derrota parlamentaria de Theresa May en el "brexit"

Londres (EuroEFE).- Un grupo de doce diputados conservadores se han rebelado contra la primera ministra británica, Theresa May, y han forzado al Gobierno a someter a una votación "significativa" en el Parlamento el futuro acuerdo al que llegue con Bruselas sobre los términos del "brexit".

El antiguo fiscal británico Dominic Grieve, defensor de la permanencia en la Unión Europea (UE) antes del referéndum de 2016, lideró una revuelta en las filas "tories" que echó por tierra la frágil mayoría que mantiene May en la Cámara de los Comunes desde su traspiés en las elecciones generales del pasado junio.

Por una estrecho margen de cuatro votos (309 a 305), los partidos de la oposición y el grupo de conservadores disidentes aprobaron una enmienda que impide al Gobierno comenzar a ejecutar el acuerdo sobre la salida de la UE sin el permiso de las cámaras parlamentarias.

La primera derrota en los Comunes de May como primera ministra supone un duro golpe en la víspera de que comience en Bruselas la cumbre en la que los 27 socios comunitarios restantes deben decidir si se inicia la segunda fase de las negociaciones con Londres sobre el "brexit".

Una "humillante pérdida de autoridad", según Corbyn

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, afirmó tras la votación que la derrota representa una "humillante pérdida de autoridad" para May.

This defeat is a humiliating loss of authority for the Government on the eve of the European Council meeting. https://t.co/QWqAAvVtRk

Ante ese escenario, la primera ministra trató de dar un golpe de autoridad minutos después de la votación, al destituir como vicepresidente del Partido Conservador a Stephen Hammond, uno de los diputados rebeldes, y quien se mostró "muy decepcionado" por la decisión de la primera ministra.

Very disappointed to no longer be Vice Chairman of the Conservative Party for London. It was a huge honour and I'll continue to campaign across our capital in the run up to the Borough elections next year.