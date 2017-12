Tusk pide "unidad" en la última cumbre del año para superar las divisiones en política migratoria y económica

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió "unidad", en el primer día de la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, para vencer las divisiones entre los países del este y el oeste de la Unión Europea en política migratoria por la cuestión de los refugiados, y entre el norte y el sur de la UE sobre el futuro de la Unión Económica y Monetaria.

Tusk dijo también a su llegada a la cumbre europea, que la próxima fase de la negociación de "brexit" será la "auténtica prueba de unidad" para los Estados miembros.

Decisions on European defence/PESCO & Brexit show that only united can we perform the most difficult tasks.



Divisions on migration and EMU are accompanied by emotions which make it hard to find common ground.



We should work even more intensively to keep our unity. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 de diciembre de 2017

"Esta cumbre es una ilustración clara del hecho de que solo cuando estamos unidos podemos abordar con éxito las cuestiones y tareas más difíciles, como la Europa de la defensa o el 'brexit'", declaró el presidente del Consejo Europeo, que representa a los países de la Unión Europea.

En ese contexto, Tusk explicó que la UE va a lanzar la cooperación estructurada permanente en defensa (la llamada PESCO) y que el viernes los líderes de los Veintisiete (la UE menos el Reino Unido) finalizarán "formalmente" la negociación de la primera fase del "brexit".

"Ambos son logros que exigían valentía, realismo y sobre todo nuestra unidad", dijo Tusk, que añadió que la verdadera prueba de unidad entre los socios europeos será "la segunda fase de las conversaciones sobre el 'brexit'".

También explicó que en la cumbre los líderes abordarán la "falta de unidad, que es muy visible" tanto en inmigración como en política económica y monetaria.

"En la Unión Económica y Monetaria la división, perdonen la simplificación geográfica, está entre el norte y el sur y cuando se trata de migración es entre el este y el oeste", señaló.

Consideró que esas divisiones se acompañan de "emociones que hacen difícil encontrar un idioma común y argumentos racionales en el debate", y que por ese motivo, "hace falta más unidad que nunca".

El debate sobre inmigración, que tendrá lugar en la cena de trabajo del jueves, está marcado por el enfrentamiento entre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que rechaza de plano el mantenimiento de cuotas obligatorias para reubicar a refugiados, que defiende la Comisión Europea.

Respecto al debate sobre el mantenimiento o no de las cuotas de refugiados, España apuesta por el consenso y pone el énfasis en la necesidad de colaborar con los países origen y tránsito de estos movimientos.

La UE ofrece 100 millones euros más para gestión de flujos migratorios en Libia

Coincidiendo con el inicio de la cumbre, la UE anunció la concesión de 100 millones de euros adicionales para apoyar el trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del alto comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Libia.

Así lo anunció la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una rueda de prensa tras una reunión del grupo de trabajo sobre migración puesto en marcha, además, con la ONU y la Unión Africana.

Mogherini destacó que sólo desde el pasado 28 de noviembre la colaboración con la OIM ha contribuido al regreso voluntario "y digno" de 3.100 inmigrantes que se encontraban en Libia, lo que eleva a más de 16.500 las personas que han recibido esta ayuda este año en comparación de los 2.700 de 2016.

El grupo de trabajo, además, se comprometió a asistir en el retorno voluntario de otros 15.000 inmigrantes "en sólo dos meses", para febrero del año que viene, indicó la política italiana.

"Pero no todos los que están en Libia están en condiciones de volver, algunos necesitan protección internacional", advirtió, y recordó que para ello la UE ha previsto por el momento 14.000 plazas de reasentamiento para estas personas, siguiendo criterios y estándares internacionales "estrictos".

Para Mogherini, "esto no es suficiente", ya que además hay que superar el mecanismo de "detenciones sistemáticas" y "mejorar las condiciones de los inmigrantes atrapados en Libia".

En primer lugar, se refirió a "permitir un registro completo y apropiado de los inmigrantes para garantizar que las personas vulnerables o que necesitan protección internacional reciban atención independientemente de su nacionalidad".

También instó a "llevar ante la Justicia a los grupos criminales que trafican o esclavizan a seres humanos".

"Por ello, tenemos que hacer frente juntos de manera muy seria a la cuestión de la impunidad y la rendición de cuentas", comentó.

Los países de Visegrado ofrecen 35 millones euros para frenar migración desde Libia

El grupo de países de Visegrado (Hungría, Eslovaquia, Chequia y Polonia) se comprometió hoy a conceder 35 millones de euros para apoyar la labor de la Unión Europea (UE) en la gestión de los flujos migratorios que llegan principalmente de Libia.

"Estamos dispuestos a contribuir con una cantidad considerable de dinero para defender la frontera exterior de la UE, a las acciones de la UE en el territorio de Libia", indicó a la prensa el primer ministro magiar, Viktor Orbán, tras una reunión de este grupo con su homólogo italiano, Paolo Gentiloni, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El Grupo de Visegrado, que se ha mostrado muy crítico con las cuotas obligatorias para que los Estados miembros se repartan a los demandantes de asilo que llegan a sus fronteras (algo que se quiere abordar en la reforma del llamado reglamento de Dublín, hasta ahora estancada), mantuvo esta reunión previa a la cumbre de líderes de la UE.

"Presentamos la idea de los Cuatro de Visegrado a la Comisión Europea y a Gentiloni (...) Queremos formar parte de la cooperación en este aspecto", comentó Orbán.

Juncker quitó hierro a los "malentendidos" que a veces parece haber entre Bruselas y este grupo de países del Este, y se dijo "feliz" de que la cooperación entre ellos esté dando "los primeros resultados".

"Es la prueba de que los Cuatro de Visegrado se alinean completamente en lo que se refiere a solidaridad con Italia y con otros países", dijo Juncker en referencia a uno de los Estados miembros que más solicitantes de asilo recibe por su situación geográfica, principalmente de ciudadanos de Oriente Medio.

.@JunckerEU met @PaoloGentiloni and Prime Ministers of Visegrad Group.



-Visegrad countries contribution 35mil€ to the Africa Trust Fund part of the joint European solution to irregular migration.



-Medical support to 20.000 migrants and financed 16.000 returns. #EUCO #Libya pic.twitter.com/RYMpCnbVak — European Commission (@EU_Commission) 14 de diciembre de 2017

Gentiloni apreció, por su parte, "el esfuerzo" de estos países, donde es consciente de que la política migratoria ocupa un lugar prominente en los debates nacionales.

Los Veintiocho se reunen este jueves con un debate sobre migración como uno de los puntos más candentes en su agenda, especialmente después de que el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, haya propuesto como base de la discusión una carta en la que considera las cuotas obligatorias planteadas por la Comisión Europea como ineficaces.

"Tusk ha dicho lo que estamos pensando, que las cuotas no son la solución", indicó el primer ministro checo, Andrej Babis, quien defendió dar prioridad a la lucha contra las mafias migratorias, "que están ganando millones" con su negocio ilegal.

Para el primer ministro eslovaco, Robert Fico, la aportación anunciada para engrosar el fondo fiduciario de la UE para África no tiene vocación de "reemplazar las cuotas", pero dejó claro que sobre éstas "no hay un acuerdo general en la Unión".

"No conecten esta expresión de generosidad con Libia con las cuotas", pidió, al tiempo que dijo alinearse con "la idea de Tusk, que las rechaza desde el principio".

"Ofrecemos diferentes posibilidades para la solidaridad", apuntó.

Fico indicó además que, "si vemos buenos proyectos en el futuro, estamos dispuestos a ofrecer más dinero".

