Luz verde de la UE a la segunda fase del "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de los países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido acordaron este viernes pasar a la segunda fase de la negociación sobre el "brexit", dedicada a la futura relación entre Bruselas y Londres.

"Los líderes de la UE acuerdan pasar a la segunda fase de las negociaciones del 'brexit'. Felicidades a la primera ministra Theresa May", escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en Twitter.

La Comisión Europea (CE) ya constató el viernes pasado que se había logrado un progreso suficiente en la primera etapa, centrada en los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y el acuerdo financiero, y recomendó dar ese paso, si bien correspondía a los líderes de los Veintisiete tomar la decisión definitiva.

Los mandatarios también acordaron negociar con el Reino Unido un periodo de transición en el que el país será ya un Estado tercero y no participará en la toma de decisiones de las instituciones, oficinas y agencias de la Unión -aunque sí las deberá cumplir-, ni podrá nominar, elegir o votar a miembros de los organismos comunitarios.

"En lo relativo a la transición, el Consejo Europeo toma nota de la propuesta planteada por el Reino Unido sobre un periodo de en torno a dos años, y acuerda negociar un periodo de transición que cubra el conjunto de la legislación de la UE", señalaron los líderes.

Añadieron que los acuerdos de transición deben ser parte del acuerdo definitivo sobre la retirada británica y estar "en el interés de la Unión, claramente definidos y limitados en el tiempo con precisión".

"Para garantizar unas condiciones igualitarias basadas en las mismas reglas aplicadas en el mercado único, los cambios a la legislación adoptados por las instituciones, cuerpos, oficinas y agencias de la Unión Europea deberán aplicarse tanto en el Reino Unido como en la UE", recalcaron los líderes.

Los Veintisiete subrayaron, asimismo, que todos los instrumentos reguladores, presupuestarios, judiciales, de supervisión y aplicación existentes en la Unión seguirán vigentes en el territorio británico, "incluida la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

"Como el Reino Unido seguirá participando en la Unión Aduanera y el Mercado Único (con las cuatro libertades) durante la transición, deberá seguir cumpliendo con la política comercial de la UE, aplicar las tasas aduaneras y recaudar los derechos arancelarios, y garantizar que todos los controles de la UE se realizan en la frontera con respecto a terceros países", precisan las directrices.

En ese sentido, los jefes de Estado y de Gobierno pidieron a la Comisión recomendaciones "adecuadas" sobre la cuestión y, al Consejo, adoptar directivas negociadoras adicionales sobre los acuerdos de transición en enero de 2018.

Los líderes aseguraron que seguirán con atención el desarrollo de las negociaciones y adoptarán directrices adicionales en marzo de 2018, "en particular, en relación con el marco para la futura relación".

May dice que se ha dado "un paso importante" para un 'brexit' "organizado"

Desde Londres, la primera ministra británica, Theresa May, dijo que se ha dado "un paso importante" para llevar a cabo una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) "fluida y organizada".

"Hoy hemos dado un paso importante para llevar a cabo un 'brexit' fluido y organizado y para forjar nuestra colaboración en el futuro", escribió en su cuenta de Twitter la titular del Ejecutivo británico.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE acordaron hoy pasar a la segunda etapa de la negociación sobre el "brexit", dedicada a la futura relación comercial entre Bruselas y Londres.

"He tenido una conversación positiva con Donald Tusk, en la que hemos hecho hincapié en la importancia de seguir progresando para iniciar la siguiente fase de las negociaciones", apuntó May en su cuenta en la red social.

Por su parte, el ministro británico para la salida de la Unión Europea (UE), David Davis, subrayó que "hoy es un buen día para ´brexit´ y un paso importante para Gran Bretaña".

"Gracias al trabajo duro y determinación, han alcanzado un hito importante y han logrado suficientes progresos. Todavía hay mucho trabajo por venir, pero estamos listos para la siguiente etapa", escribió el Davis en su cuenta en Twitter.

