Juncker pide "juzgar" al nuevo canciller austriaco "por sus actos"

Bruselas (EuroEFE).- El nuevo canciller austríaco, Sebastian Kurz, que se reunió este miércoles con el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, quiso dejar claro el carácter proeuropeo de su Ejecutivo, en coalición con la formación de extrema derecha Partido Liberal de Austria (FPÖ), al tiempo que abogó por reducir el peso de la normativa comunitaria y aumentar la llamada subsidiariedad, tras reunirse este martes con los presidentes del Consejo y de la Comisión europeos, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker.

En un primer viaje al extranjero tras su toma de posesión a la capital comunitaria que tuvo un enorme carácter simbólico por los temores de Bruselas de toparse en Austria con un nuevo feudo eurófobo, Kurz quiso calmar a las instituciones comunitarias y el resto de capitales y negar una deriva antieuropea de su Gobierno.

Ese mensaje tranquilizador, aunque con algunas contradicciones como la demanda de aumentar la presencia de la legislación nacional frente a la comunitaria con un mayor uso del principio de subsidiariedad, fue recogido con aparente agrado tanto por Tusk como por Juncker.

"Estamos muy satisfechos de que el nuevo canciller haya elegido Bruselas para su primer viaje. Es una señal muy positiva a la hora de reconocer el compromiso del nuevo ejecutivo con la UE", señaló Juncker en una rueda de prensa en la que pidió "juzgar al nuevo canciller por sus actos" y no sacar conclusiones antes de tiempo.

En la misma línea, Tusk declaraba tras su encuentro con el nuevo canciller austríaco haberse encontrado con un joven "energético, determinado y proeuropeo".

Very positive and constructive discussion with Chancellor @sebastiankurz. I see in him an energetic, determined and pro-European leader. pic.twitter.com/3YJs1BiIlI — Donald Tusk (@eucopresident) 19 de diciembre de 2017

Tusk destaca el carácter "proeuropeo" de Kurz

El mismo Kurz quiso subrayar ante los medios la vocación europeísta de un Gobierno "elegido democráticamente por los ciudadanos" y hasta excusarse por la presencia del FPÖ en su Gobierno, que explicó por el rechazo de los socialdemócratas austríacos a ser el "socio junior" de la coalición.

El nuevo canciller aseguró apostar por la UE, una vía para la que sin embargo consideró "clave" aumentar "el principio de subsidiariedad", así como "ser práctico y no recargar las pequeñas cosas de normas" y reducir la burocracia comunitaria.

En su primera rueda de prensa ante la prensa de Bruselas, Kurz insistió en el discurso de lucha contra la inmigración ilegal que viene siendo bandera de los distintos gobiernos austríacos, no importa el color.

"Ya conocen mi visión de sobre la inmigración. Es necesario controlar mejor las fronteras y tomar las riendas para decidir quién viene a Europa en vez de dejar eso en manos de las mafias de inmigración clandestina", señaló.

A vueltas con la inmigración

A propósito de las cuotas de reubicación de refugiados, sobre las que se pronunció ya en la última cumbre su antecesor al frente del Gobierno austríaco, Christian Kern, Kurz señaló que "en ningún caso parecen la solución al problema".

La coalición de Gobierno recién estrenada ya ha dejado claro que considera "erróneo" el sistema de cuotas obligatorias y que trabajará por cambiarlo, alineándose así con la posición que mantienen países del este como Hungría o Polonia, a quien la Comisión Europea ha tenido que remitir ante la justicia europea por este asunto.

Tanto Kurz como los líderes del Consejo y la Comisión se mostraron motivados por el trabajo común en los próximos meses para preparar la presidencia de turno de la UE que le corresponderá a Austria en la segunda mitad de 2018.

Preguntado sobre si piensa recibir a miembros del FPÖ en Bruselas, Juncker señaló "no ver ninguna razón" para no hacerlo, "del mismo modo que me he reunido con multitud de ocasiones con miembros de la extrema derecha en países como Bulgaria o de Syriza en Grecia", dijo.



El presidente de la Eurocámara, por su parte, dijo estar "muy satisfecho" de que Kurz haya elegido Bruselas para su primera visita fuera de su país al considerar que el joven canciller, de 31 años, envía así un "mensaje positivo" y "confirma que este Gobierno austríaco quiere seguir siendo parte integrante y protagonista de Europa".

Tajani destacó que comparte con Kurz su visión sobre la "importancia de las reformas necesarias en la Unión Europea" e invitó al jefe del Gobierno austríaco "al Parlamento Europeo para que pueda expresar su opinión" en el hemiciclo.

I am optimistic. Convinced that @sebastiankurz will keep Austria at the heart of Europe. pic.twitter.com/VJzgx5hdbZ — EP President Tajani (@EP_President) 20 de diciembre de 2017

El canciller de Austria, país que ejercerá la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2018, cerró con su encuentro con el presidente de la Eurocámara su maratón de reuniones con las máximas instancias de la UE.

La visita de Kurz, de tan solo 31 años, incomodó a algunos miembros de la CE como al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que alertaba hace solo dos días en su cuenta de Twitter de que la nueva coalición austríaca "debe suscitar la vigilancia de los demócratas comprometidos con los valores europeos".

"Todos nuestros comisarios son políticos que forman parte de una Comisión política y se expresan como tal", zanjó el portavoz de la CE al ser preguntado por este mensaje.

Por Lara Malvesí (edición: Catalina Guerrero)