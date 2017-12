Barnier: el periodo de transición del "brexit" debe terminar a finales de 2020

Bruselas (EuroEFE).- El periodo de transición solicitado por el Reino Unido una vez que abandone el club comunitario en 2019 debería concluir el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el actual marco financiero plurianual, afirmó este jueves el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier.

"Desde nuestro punto de vista, y es el punto de vista de la Comisión Europea, el término lógico de este periodo debería ser el 31 de diciembre de 2020, que es cuando termina el marco financiero plurianual", afirmó el político francés durante una rueda prensa.

