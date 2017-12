Bruselas activa el proceso legal para retirar a Polonia el derecho a voto en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha este miércoles el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la UE debido a sus polémicas reformas del sistema judicial, que Bruselas considera contrarias al Estado de derecho.

"La Comisión ha concluido hoy que hay un claro riesgo de una ruptura seria del Estado de derecho en Polonia (...). La Comisión propone al Consejo que adopte una decisión en el marco el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea", indicó la CE en un comunicado.

En rueda de prensa, el vicepresidente de la CE Frans Timmermans recordó las invitaciones al diálogo que Bruselas ha emitido durante los últimos dos años y señaló que las decisiones adoptadas por el gobierno polaco "ponen en tela de juicio la separación de poderes y la independencia judicial" en el país.

Las reformas, impulsadas por el partido gubernamental Ley y Justicia (PiS), de corte conservador, permiten al ministro polaco de Justicia, quien también ejerce de fiscal general, el nombramiento de magistrados en tribunales regionales y de apelación, entre otros cambios.

"El trazo común de estas reformas es que los poderes legislativos se establecen de tal manera que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y el funcionamiento de estas autoridades (judiciales), haciendo que la independencia judicial sea inexistente", incidió Timmermans, quien también es el comisario europeo competente en temas sobre Estado de derecho.

El político holandés ya había advertido de la preocupación que causaban en Bruselas estas polémicas reformas a través de tres advertencias y recomendaciones hacia las autoridades polacas en 2016 y 2017, que no fueron tenidas en cuenta desde Varsovia.

"Lo hacemos con mucha pesadumbre. La CE inicia el artículo porque no había otra elección", subrayó Timmermans, que recordó que "la fuerza de la UE la igualdad ante la ley garantizada para todos" y que todos los ciudadanos de comunitarios tienen derecho a acceder a un sistema judicial independiente.

Preguntado por la conveniencia del momento en el que se ha activado el proceso, el político holandés dijo no ser "ingenuo" y declaró saber que "algunos intentarán venderlo como ataque a la nación o al pueblo polaco".

"Estoy firmemente convencido de que la Comisión Europea es guardiana de los tratados y tiene responsabilidad de actuar. Si no asumimos esta responsabilidad y no nos lo tomamos en serio (...), sufrirá la UE en su conjunto", afirmó.

El caso queda ahora en manos de los países europeos, que tras obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y escuchar a la posición de Polonia, votarán si constatan "la existencia de un riesgo claro de violación grave" de los valores del Estado de derecho.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, divulgó en Twitter la carta que ha dirigido al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en la que reconoce que es "un día difícil para los polacos, sino también para la UE", por eso le invita a ir a Bruselas para continuar con el "diálogo".

Polonia tacha de "político" el proceso de la CE en su contra

Por su parte, el Gobierno polaco tachó de "político" el proceso legal abierto hoy por la Comisión Europea (CE) en su contra tras sus polémicas reformas de la judicatura, una medida que podría desembocar en la retirada a Varsovia su derecho a voto en la UE.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco se mostró dispuesto al dialogar con Bruselas, pero señaló que no puede aceptar "opiniones unilaterales e injustas" e indicó que quiere "continuar con la reforma de sus sistema judicial" porque el gobierno se lo debe a sus "votantes".

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, indicó por su parte en Twitter que "Polonia está comprometido con el estado de derecho tanto como la UE" y confió en que se pueda reconciliar la posición de su país con "la idea de una Europa unida".

Poland is as devoted to the rule of law as the rest of the EU. Current judiciary reform is deeply needed. The dialogue between the Commission and Warsaw needs to be both open and honest. I believe that Poland’s sovereignty and the idea of United Europe can be reconciled.