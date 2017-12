Londres y Varsovia acuerdan luchar contra la desinformación rusa en Europa

Berlín (EuroEFE).- Polonia y el Reino Unido firmaron este jueves un acuerdo de cooperación en materia de defensa con el que, según explicó la primera ministra británica, Theresa May, ambos colaborarán para "contrarrestar la desinformación rusa" en el este de Europa y los intentos de Moscú de usar la información como un arma.

May realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en Varsovia junto a su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, tras la celebración de una cumbre bilateral.

El acuerdo firmado por los ministros de Defensa, que aborda también cuestiones como la presencia de las tropas británicas en Polonia en el marco de la OTAN, es un "hito", según May, que destacó que Reino Unido sólo tiene un pacto similar con otro país europeo, en referencia a Francia.

"Los intentos rusos de emplear la información como un arma" en el este de Europa "no triunfarán", aseguró.

El acuerdo contempla estrechar los lazos bilaterales también en áreas como la formación y el entrenamiento de soldados, los ejercicios militares, el desarrollo de capacidades y los contactos industriales.

El encuentro de May con Morawiecki, que accedió al cargo la pasada semana tras una remodelación del gabinete polaco, sirvió asimismo para abordar cuestiones de carácter económico y las consecuencias de la decisión de Reino Unido de abandonar la UE.

Un millón de polacos viven en el Reino Unido

May dijo a este respecto que una de sus "prioridades clave" es asegurar que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que viven en Reino Unido -entre los que se cuentan un millón de polacos- puedan seguir viviendo en su país "como antes".

"Son una parte importante de nuestra sociedad y queremos que se queden", afirmó la líder conservadora, que subrayó que sus decisiones permitirán que se puedan quedar en Reino Unido.

May reiteró que los ciudadanos de la UE en Reino Unido podrán solicitar un permiso de residencia de manera sencilla y durante un período de tiempo amplio.

Por su parte, el dirigente polaco prometió a May "una estrecha cooperación de seguridad en un mundo post-Brexit".

Thank you PM @theresa_may for the 2nd G2G consultations in Warsaw today. We agree that the UK-Polish relationship is at its strongest in living memory. Together we’re paving the way for both great economic relations and close security cooperation in a post-Brexit world.