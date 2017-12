Orbán dice que el "castigo" de la UE a Polonia es contra Europa Central en su conjunto

Budapest (EuroEFE).- El primer ministro Húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, reiteró este viernes que el proceso abierto por la Comisión Europea (CE) contra Polonia por una reforma judicial que Bruselas cree contraria al Estado de derecho, es "injusto" y va contra toda Europa Central.



"Cuando alguien ataca a Polonia, ataca a toda Europa Central", aseguró Orbán en una entrevista en la radio pública "Kossuth", agregando que "Hungría debe ser solidaria" y adelantó que Budapest "acudirá a la posibilidad de imposibilitar" las decisiones para castigar a Varsovia.



El pasado miércoles, la CE activó el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, un proceso legal que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la Unión Europea (UE), ya que considera que la reforma del sistema judicial aprobada es contraria al Estado de derecho.



Orbán opinó hoy que ese proceso significa "un ataque profundamente injusto" y añadió que su Gobierno dejará claro "que no podrá ejecutarse ninguna decisión de la Unión Europea para castigar a Polonia".



"No vale la pena abrirlo (el proceso legal contra Polonia), porque no tiene ninguna posibilidad. Hungría estará allí y lo imposibilitará", enfatizó.



El Gobierno de Orbán ha sido criticado varias veces por la UE desde que llegó al poder en 2010 por limitar la democracia y adoptar medidas contrarias a la legislación comunitaria.



Budapest y Varsovia se apoyan mutuamente en las discusiones con Bruselas y han formado un frente común, junto a Eslovaquia y República Checa y, más recientemente, Austria contra la política de reparto solidario de refugiados en los países comunitarios.

