Los retos del "brexit", la inmigración y la futura cooperación en Defensa marcan el final del curso político de la UE

Bruselas (EuroEFE).- La negociación sobre el "brexit", la inmigración y una mayor cooperación en el ámbito de la Defensa han marcado el final del curso en la Unión Europea (UE), como demostró la última cumbre del año de jefes de Estado y de Gobierno.

En la negociación sobre la salida del Reino Unido del club comunitario, el gran avance tuvo lugar el pasado 15 de diciembre, cuando los líderes de los países que permanecerán en la UE tras la marcha británica reconocieron los progresos suficientes en la primera etapa de las conversaciones, centrada en los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y el acuerdo financiero.



Así, aceptaron pasar a la segunda fase, sobre la futura relación entre Bruselas y Londres, y debatir un periodo transitorio durante el cual el Reino Unido ya no participará en la toma de decisiones de los organismos, oficinas y agencias de la Unión ni podrá nominar o elegir a sus miembros, pero deberá respetar la legislación comunitaria.



El negociador jefe de la Unión para el "brexit", Michel Barnier, aseguró que la transición debería concluir el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el actual marco financiero plurianual, mientras que la negociación sobre sus términos tendría que finalizar en marzo del próximo año y dar paso al debate sobre la futura relación.



Pese a los progresos logrados, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya afirmó durante la rueda de prensa de la última cumbre que alcanzar un acuerdo completo para marzo de 2019, cuando Londres debe abandonar la Unión, es "realista y, por supuesto, dramáticamente difícil".



"La segunda fase será, creo, más exigente y desafiante que la primera", añadió el político polaco.



En el ámbito migratorio, los mandatarios de los Veintiocho evidenciaron en esa misma reunión sus diferencias entre quienes piden eliminar en el futuro las cuotas obligatorias para reubicar a refugiados y quienes apuestan por mantener la solidaridad entre países.



Durante un debate de más de dos horas que según fuentes comunitarias fue "sobrio" y "franco", los países "no aportaron nuevos elementos" a sus posiciones y mostraron su voluntad de llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de asilo para junio de 2018.



El sistema de cuotas por países para repartir demandantes de asilo desde Grecia e Italia, establecido en septiembre de 2015, no cuenta con el favor de los países del Este, como Polonia, Hungría y la República Checa, que deberán responder ante el Tribunal de Justicia de la UE por no respetar sus compromisos de acogida.



Eslovaquia tampoco es partidaria del mecanismo y la llegada al poder en Austria del nuevo canciller, Sebastian Kurz, plantea nuevas dudas sobre el mantenimiento y cumplimiento de las cuotas.

Puesta en marcha de la PESCO, un nuevo hito en defensa

El político, que gobierna en coalición con la extrema derecha, declaró en una entrevista al periódico alemán "Bild" que "forzar a los Estados a acoger refugiados no hará avanzar a Europa".



En su última reunión del año, los líderes también dieron la bienvenida a la puesta en marcha oficial de la nueva cooperación estructurada permanente (PESCO) a la que se han adherido 25 Estados miembros para poder cooperar de forma más ambiciosa en el ámbito militar.



Durante estos últimos meses ha cobrado protagonismo, asimismo, el inicio del proceso para activar el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la UE, debido a sus polémicas reformas del sistema judicial, que la Comisión Europea considera contrarias al Estado de derecho.



Por lo que al ámbito económico se refiere, en diciembre los Veintiocho aprobaron su primera lista negra de paraísos fiscales, compuesta por diecisiete jurisdicciones, mientras que el Eurogrupo, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, escogió al titular portugués, Mário Centeno, como nuevo presidente.



En la cumbre del euro celebrada el pasado día 15, los jefes de Estado y de Gobierno del club comunitario, salvo el Reino Unido, acordaron centrarse en completar la unión bancaria y establecer un Fondo Monetario Europeo (FME) al reformar la eurozona.