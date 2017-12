Las amargas fiestas navideñas de Theresa May

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, afronta este año sus fiestas navideñas más convulsas tras haber mantenido, en los últimos meses, un intenso pulso con la Unión Europea (UE) para llevar a buen puerto las negociaciones del "brexit".

Desde que la líder tory pusiera oficialmente en marcha el pasado marzo la desconexión del país del bloque común -votada en el referendo del 23 de junio de 2016-, May ha tenido que afrontar un camino lleno de escollos y responder a un sinfín de interrogantes sobre las condiciones en las que el Reino Unido dejará la UE, en marzo de 2019.



Pese a las turbulencias, el Gobierno de Londres ha logrado llegar a diciembre habiendo rematado la primera fase del proceso de diálogo con Bruselas -algo que llegó a parecer misión imposible- para así poder afrontar una segunda etapa, en la que se intentará definir la futura relación comercial que vinculará a ambas partes.



Durante los últimos meses, May se ha empleado a fondo con sus socios europeos para desenmarañar las incógnitas que todavía suscitan algunos de los asuntos clave para Londres y Bruselas, entre ellos la situación legal de los comunitarios, la frontera entre las dos Irlandas y la factura final de la separación.



El futuro de los expatriados comunitarios ha sido motivo constante de debate político en un país donde hay registrados unos 3,15 millones de ciudadanos de países de la UE -de los cuales, 132.000 son españoles- frente a los 900.000 británicos que viven en diferentes puntos del continente, según datos oficiales del Gobierno de Londres.



La pasada semana, la titular de Interior, Amber Rudd, aseguró que sus derechos han sido "salvaguardados" como parte del principio de acuerdo alcanzado con la UE, por el que esas personas gozarán de un nuevo estatus de "asentados", que se podrán solicitar y obtener de manera sencilla.



El pacto forjado sobre las condiciones de la salida asegura que los derechos de los comunitarios y sus familias "continúan siendo los mismos, con el acceso al sistema sanitario, los subsidios y las pensiones protegidos" y que "los familiares cercanos que viven fuera del Reino Unido mantienen el derecho de venir en un futuro".



Tras un tira y afloja, ambas partes parecen, también, haber llegado a un consenso sobre la manera de calcular el monto final de la "factura" del "brexit", que presuntamente oscila entre los 40.000 y los 45.000 millones de euros; y May se ha comprometido, en varias ocasiones, a que no habrá "fronteras duras" entre las dos Irlandas.

También dificultades internas por la renuncia de varios ministros

Pese al intenso pulso político entre los Veintisiete, liderados por el negociador jefe, Michel Barnier, y Londres, que delegó en la cartera para el "brexit" en David Davis, el pasado día 8, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaba que se habían logrado los "progresos suficientes" para dar paso a la segunda fase del diálogo.

En medio del arduo proceso negociador, May anunció el pasado abril la convocatoria de elecciones generales anticipadas para junio, en vez de aguardar hasta 2010 -la fecha oficial prevista en el calendario electoral- confiando en ampliar su mandato, amparada en los buenos resultados de los sondeos de opinión.

Contra pronóstico, la jefa del Ejecutivo sufrió un humillante varapalo al perder la mayoría absoluta y verse obligada a contar con el apoyo parlamentario del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP).



Con un Gobierno en minoría, y su mandato debilitado, la primera ministra tory tampoco lo ha tenido fácil a nivel interno a causa de la renuncia en los últimos meses de tres ministros por su implicación en distintos escándalos.



La pasada semana era su número "dos", Damien Green -cercano aliado y amigo personal de May-, el que se veía forzado a presentar su dimisión tras determinar una pesquisa que infringió el código de conducta ministerial por unas declaraciones "inexactas" sobre material pornográfico encontrado en su ordenador en los Comunes.



Pero antes, la cartera de Defensa había quedaba vacía con la marcha de Michael Fallon, involucrado en otro caso de conducta inapropiada hacia una reportera, y poco después, la titular de Cooperación Internacional, Priti Patel, se despedía a raíz de haberse reunido, sin autorización oficial, con altos mandos del Gobierno israelí en ese país.

Por Patricia Rodríguez