La presidencia de la UE, en manos de Bulgaria hasta junio de 2018

Sofía, 30 dic (EFE).- Bulgaria asumió este 1 de enero, por primera vez, la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea (UE) con los retos de la crisis migratoria y las negociaciones del 'brexit', y el objetivo de poner el foco en los Balcanes occidentales.

El bloque inicia el año a la espera, además, de que Alemania forme un nuevo Gobierno que haga causa común con el presidente francés, Emmanuel Macron, para una mayor integración comunitaria.

La iniciativa francesa puede verse frenada por el avance de las fuerzas euroescépticas, fortalecidas con la reciente subida al poder de los ultranacionalistas en Austria, país que presidirá la UE en la segunda mitad del año.

Una ambiciosa agenda

En este contexto, bajo el lema "La unidad hace la fuerza", Bulgaria -el país más pobre de la UE, y considerado también el más corrupto- se ha impuesto una ambiciosa agenda hasta junio.

El gobierno búlgaro, formado por el partido populista conservador GERB y el ultranacionalista "Frente Patriótico", se ha propuesto contribuir a un bloque más fuerte, estable y solidario.

Sofía quiere fomentar el consenso, la cohesión y la competitividad, con el desafío concreto de superar las diferencias existentes en el manejo de la crisis de refugiados.

Dado el rechazo de varios socios a las cuotas de reubicación de demandantes de asilo, Bulgaria buscará "un sistema sostenible para gestionar la inmigración", con "reglas comunes que se cumplan", destaca el programa de la presidencia búlgara.

El diálogo con terceros países para facilitar la devolución de inmigrantes sin derecho a asilo y el fortalecimiento del control de las fronteras externas son algunas de las medidas previstas por el ejecutivo liderado por el primer ministro búlgaro, el populista conservador Boiko Borisov.

El foco en los Balcanes

Otra de sus prioridades es colocar los países de los Balcanes occidentales en el punto de mira de una UE, que de momento no se plantea ninguna nueva ampliación.

Algunos países de la región, como Serbia y Montenegro, están negociando activamente su entrada, que esperan se produzca en los próximos cinco años.

Mientras, Bosnia Herzegovina, Albania, Macedonia y Kosovo siguen a la espera de iniciar formalmente las negociaciones.

Entre las cerca de 300 reuniones que se organizarán durante la presidencia búlgara de la UE, destaca una cumbre especial el 17 y 18 de mayo entre los líderes de la UE y esos seis aspirantes.

"El proyecto europeo no estará completo sin la integración de los Balcanes", advirtió este mes la ministra responsable de la presidencia búlgara, Lilyana Pavlova.

Para Pavlova, ofrecer una perspectiva concreta a los jóvenes de la región es "esencial".

Un "coordinador neutral" para el "brexit"

Por otro lado, se espera que bajo la presidencia búlgara comience la fase decisiva de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, después de los "avances suficientes" constatados a principios de diciembre por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Sofía quiere convertirse en un "coordinador neutral" en este proceso, según indicó el presidente búlgaro, Rumen Radev.

El avance en la economía digital del continente tras el impulso que ha dado a este tema la presidencia saliente de Estonia, así como en la unión bancaria, son otros puntos clave de la agenda búlgara.

El país balcánico defenderá además la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), que

Precisamente desde el país eurasiático, cuyas relaciones con la UE se han ido tensando en los últimos años, llegaron entre 2015 y 2016 cientos de miles de refugiados procedentes de zonas de conflicto en Oriente Medio y África.

Cómo gestionar las consecuencias legales de la llegada de inmigrantes, no deseada y rechazados por algunos países, será otra de las grandes prioridades de la presidencia de Bulgaria este semestre, al igual que mejorar los contactos con Turquía.

