El presidente búlgaro veta la nueva ley anticorrupción por "insuficiente"

Sofía (EuroEFE).- El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció este martes que ha vetado la nueva ley de lucha contra la corrupción, aprobada hace diez días, por considerarla "insuficiente".



"Considero que la actual ley no crea una adecuada base normativa de lucha contra la corrupción, pero también que dificultará esta lucha", afirma el jefe de Estado en un comunicado.



No obstante, este veto puede ser superado por la mayoría parlamentaria de la coalición gobernante, formada por el populista partido conservador GERB y la nacionalista Unión Patriótica, pues la nueva normativa debe volver ahora al pleno de la Cámara para un segundo debate y votación.



En esta segunda instancia el presidente ya no puede vetarla.



La ley establece la creación de un gran ente que unificará varias oficinas existentes que luchan contra la corrupción e introduce, entre otras disposiciones, la confiscación de bienes adquiridos de forma ilegal.



"Estas medidas son importantes pero son insuficientes. La lucha contra la corrupción no puede ser efectiva sin la participación de la sociedad civil, una participación que incluye la posibilidad de enviar denuncias (anónimas)", señala Radev en su nota.



El veto presidencial no ha causado sorpresa pues tanto Radev como la oposición han criticado la nueva ley por considerar que una lucha eficaz no puede estar centralizada en un solo ente, cuya cúpula sería además elegida y nombrada por los partidos gobernantes a través del Parlamento.



Se trata de la primera ley anticorrupción que se ha dado Bulgaria desde su ingreso en la Unión Europea (UE) el 1 de enero de 2007, y fue aprobada a pocos días de que el país balcánico asumiera ayer la presidencia semestral de Los Veintiocho.

