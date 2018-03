Bruselas y la UEFA acuerdan promover valores comunes con vistas a la Eurocopa 2020

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) y la UEFA firmaron este miércoles un nuevo acuerdo de cooperación con vistas a la Eurocopa 2020 para promover valores como integridad en el fútbol, la buena gobernanza, el respeto de los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres.

Se trata de un segundo acuerdo que se apoya en una primera colaboración desarrollada entre 2014 y 2017, que se centra en "las dificultades a las que se enfrenta hoy el deporte", como "la violencia, los partidos amañados, la equidad fiscal, el dopaje y el racismo", apuntó el Ejecutivo comunitario en una nota de prensa.

