Tajani replica a Juncker: no se debe infravalorar al pueblo italiano ante las elecciones

Bruselas/Roma (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), el italiano Antonio Tajani, aseguró este viernes que "no hay que infravalorar la inteligencia de los italianos" de cara a las elecciones del próximo 4 de marzo en su país, sumandose así a la controversia generada por las declaraciones del presidente de la Comisión Europea (CE), Jean Claude Juncker, en las que alertaba del "peor escenario" en caso de "un gobierno no operativo" tras los comicios en ese país.

Varios ministros y políticos italianos criticaron este viernes las declaraciones de Juncker, quien posteriormente las corrigió en su cuenta de Twitter y aseguró que "cualquiera que sea el resultado electoral", habrá un gobierno que "asegurará que Italia siga siendo un actor central en Europa y en la definición de su futuro".

Elections are a moment of democracy. On 4 March the Italians will go to the polls. Whatever the outcome, I am confident that we will have a government that makes sure that #Italy remains a central player in #Europe and in shaping its future. https://t.co/EnwXVgOfVS