Tajani defiende vincular los fondos europeos a la acogida de refugiados

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, defendió este viernes condicionar la recepción de ciertos fondos europeos a la acogida de refugiados, una opción que consideró justa y solidaria.

"El principio de condicionalidad me parece un principio justo. Si se es parte de la UE se necesita respetar las reglas de la Unión, como en una familia. Cuando se es parte de una familia se respetan las reglas", dijo Tajani en rueda de prensa durante la cumbre informal de líderes europeos para empezar a debatir sobre el próximo presupuesto europeo.

El presidente de la Eurocámara consideró además esa opción, defendida el jueves en el parlamento alemán por la canciller alemana Angela Merkel, como una "cuestión de solidaridad".

En ese contexto, señaló que la condicionalidad se debería aplicar "cuando alguien no cumple las reglas", poniendo el foco sobre los países "que rechazan apoyar a aquellos que se están haciendo cargo del problema migratorio".

Por otra parte, Tajani dijo que el PE es partidario de que el periodo presupuestario plurianual posterior a 2020 sea votado "antes de las elecciones europeas", que tendrán lugar en mayo de 2019.

An #EUbudget focusing on our citizens' priorities: fighting unemployment, solving the migration crisis, strengthening security and democratic accountability through elected #Spitzenkandidaten are my key messages #EUCO. Follow my presser live at 12:45: https://t.co/SFI3iRBfhW