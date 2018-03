El Laborismo británico gira hacia un "brexit" blando con una unión aduanera con la UE

Londres (EuroEFE).- El Partido Laborista británico apoyará la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera tras su salida de la Unión Europea (UE), anunció este domingo su portavoz sobre el "brexit", Keir Starmer.

El dirigente izquierdista de la segunda fuerza política nacional adelantó ese cambio en la política laborista sobre la salida del Reino Unido de la UE antes de que su líder, Jeremy Corbyn, pronuncie este lunes un esperado discurso al respecto.

En una entrevista con la cadena BBC, Stamer aseguró que el grupo parlamentario laborista respalda con "unanimidad" la nueva estrategia, que apuesta por negociar un nuevo acuerdo comercial con la UE tras el divorcio de Londres y Bruselas, previsto que ocurra en marzo de 2019.

Londres y Bruselas partes tienen previsto empezar el próximo mes una nueva fase de las negociaciones sobre su separación, centrada en el periodo de transición, que la UE quiere que termine en diciembre de 2020 pero el Reino Unido prefiere que sea en marzo de 2021.

El Gobierno británico también quiere sacar al país de la unión aduanera y el mercado único, pero, según algunas informaciones, aspira a mantener acuerdos especiales con el club comunitario para ciertos sectores económicos y asegurar una relación comercial "fluida" tras el "brexit".

No obstante, solo la salida completa de esos espacios económicos le permitirá al Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, firmar acuerdos comerciales con otros países, recordó hoy el titular de Comercio Internacional, Liam Fox.

A este respecto, Starmer concedió que ese escenario se podría revertir después, cuando Londres, ya fuera del club comunitario, negociaría un nuevo tratado con la UE, un acuerdo, dijo, que "funcionaría como una unión aduanera".

Sus palabras coinciden con la publicación en el dominical "The Observer" de una carta firmada por más de 80 parlamentarios, eurodiputados y dirigente sindicales laboristas que le piden a Corbyn que aclare su posición y reafirme su apoyo a la opción de mantener al país dentro del mercado único y la unión aduanera tras el "brexit".

Después del discurso del líder laborista, May también tiene previsto detallar el 2 de marzo en una esperada intervención la posición estratégica de su Gobierno de cara a las negociaciones del "brexit" con Bruselas.

May vislumbra un futuro "brillante" para el Reino Unido tras el "brexit"

May aseguró este domingo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es el comienzo de "un nuevo y brillante capítulo" para el país.

La líder conservadora lanzó ese mensaje de cara al discurso que pronunciará el próximo viernes para explicar su "visión" sobre la futura relación que deben tener ambos bloques tras el "brexit", en el que se espera que aporte más claridad al respecto, como le ha reclamado Bruselas.

Antes de esa esperada intervención, cuya hora y lugar no están aún confirmados, May mantendrá el jueves una reunión con todo el Gobierno para explicar los detalles del plan de negociación diseñado con el "subcomité del brexit", formado por once ministros y conocido también como el "gabinete de guerra",

"El (pasado) jueves, comuniqué al subcomité que el acuerdo que negociaremos con la UE debe garantizar un futuro ambicioso para nuestro gran país (...) Concluí ese encuentro recordando que las decisiones que tomemos ahora marcarán el futuro de toda una generación", dijo hoy la dirigente tory.

"Si lo hacemos bien", subrayó, el "brexit", previsto para marzo de 2019, será el comienzo de "un nuevo y brillante capítulo de nuestra historia", en la que los "mejores días están por llegar".

A este respecto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha celebrado que el Reino Unido esté "avanzando" para detallar sus posiciones aunque ha advertido de que "en caso de que las informaciones de los medios sean ciertas", la posición de Londres "es pura ilusión".

"Parece que la filosofía del pastel sigue viva. Desde el principio hemos mantenido un principio clave de que no puede haber un 'brexit' ni un mercado único a la carta", señaló el pasado viernes el dirigente comunitario, quien se reunirá con May este jueves en la capital británica.

Por Javier Aja (edición: Catalina Guerrero)

