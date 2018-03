El Laborismo de Corbyn apuesta por un "brexit" suave

Londres (EuroEFE).- El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, confirmó este lunes que su formación quiere que el Reino Unido tenga una unión aduanera con la Unión Europea (UE) tras el "brexit", cuya fecha está fijada para el 29 de marzo de 2019.

En un discurso en Coventry (centro de Inglaterra), el líder del principal partido de la oposición aclaró su posición antes de que el Reino Unido empiece una nueva fase de las negociaciones sobre el "brexit", centrada en el periodo de transición.

Un "brexit" blando

"El Laborismo buscará negociar una nueva y exhaustiva unión aduanera entre el Reino Unido y la UE para asegurar que no hay aranceles con Europa, y para evitar la necesidad de tener una frontera dura con Irlanda del Norte", afirmó el líder izquierdista.

La nueva relación tiene como objetivo, dijo, asegurar que "cumplimos con nuestro ambicioso programa económico, tomar los pasos esenciales para intervenir, mejorar y transformar nuestra economía y construir una economía para el siglo XXI que funcione para muchos, no para unos pocos".

Al defender su posición a favor de una unión aduanera, Corbyn resaltó que cada país que está "geográficamente cerca de la UE sin ser miembro de la UE, ya sea Turquía, Suiza o Noruega, tiene algún tipo de estrecha relación con la UE".

No a una frontera física con Irlanda del Norte

Corbyn defendió, asimismo, la importancia de que no haya una frontera física entre las dos Irlandas a fin de preservar el proceso de paz en Irlanda del Norte, firmado hace veinte años.

Al mismo tiempo, el político reiteró que un Gobierno laborista -si llegase al poder- garantizará inmediatamente los derechos de los miles de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido.

Agregó que los comunitarios, desde la celebración del referéndum del "brexit" en 2016, han vivido "un horror incierto" sobre su futuro ya que el Gobierno no ha garantizado sus derechos.

"Vamos a proteger sus derechos legislando inmediatamente para garantizar la residencia permanente para los nacionales de la UE que viven aquí, y el derecho de traer a sus familias", añadió.

Corbyn insistió en que en las negociaciones con Bruselas, debe darse prioridad a "los empleos de la gente", por lo que se comprometió a construir un Reino Unido "más próspero y más igualitario", en el que "cada región (del país) se beneficie y ninguna comunidad quede relegada".

Britain will need a bespoke relationship with the EU. Labour would negotiate a new and strong relationship with the single market that includes full tariff-free access and a floor under existing rights, standards and protections. – @jeremycorbyn #CorbynSpeech pic.twitter.com/pW6MeO02m0