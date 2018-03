Dimite el ministro eslovaco de Cultura tras el asesinato de un periodista

Praga (EuroEFE).- El ministro eslovaco de Cultura y Medios de Comunicación, Marek Madaric, anunció este miércoles su dimisión del Gobierno de coalición de socialdemócratas, nacionalistas y minoría húngara al verse "incapaz" de seguir en el Ejecutivo tras el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak.

"Durante mi cargo como ministro de Cultura, ha sido asesinado un periodista y soy incapaz de encajar esto, es muy frustrante y me ha impactado mucho", explicó Madaric en rueda de prensa.

Se trata de una "decisión personal, en parte humana y en parte como ministro de Cultura", añadió Madaric, militante del gobernante partido socialdemócrata SMER.

Kuciak, de 27 años, y su novia, Martina Kusnirova, fueron encontrados muertos el pasado lunes en una casa cerca de Bratislava y las autoridades eslovacas sospechan que su fallecimiento está relacionado con el trabajo de investigación del periodista.

"Cualquier persona normal estaría devastada por el asesinato de dos jóvenes. Me veo incapaz de sentarme cómodamente en mi sillón ministerial después de lo que ha pasado", añadió Madaric, quien presentará su dimisión al presidente eslovaco, Andrej Kiska, el lunes próximo.

Kuciak iba a revelar una compleja red de la mafia italiana, con vínculos que llegarían hasta la oficina del primer ministro eslovaco, el socialdemócrata Robert Fico.

Bajo el lema "No queremos vivir en un Estado mafioso", organizaciones de grupos civiles han convocado para este miércoles una manifestación en Bratislava para pedir la dimisión de Fico, el titular de Interior, Robert Kalinak, y el jefe de la Policía de Eslovaquia, Tibor Gaspar.

Europa condena el asesinato

"Estoy conmocionado y destrozado por el hecho de que en Eslovaquia pueda ocurrir esto. El asesinato a sangre fría de jóvenes es un acto miserable. Hay que encontrar cuanto antes a los que lo hicieron y proporcionar seguridad a los periodistas", declaró el presidente eslovaco, Andrej Kiska, en su página web.

La muerte de Kuciak ha causado conmoción dentro y fuera del país centroeuropeo, con mensajes de denuncia de organizaciones como la Comisión Europea (CE), el Parlamento Europeo, la OSCE, Reporteros sin Fronteras, la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), entre otros.

Un portavoz del presidente Juncker condenó "este cobarde acto" en nombre del presidente de la CE y subrayó que "el asesinato o la intimidación de periodistas no tienen cabida en Europa ni en ninguna democracia".

Su equipo trató este miércoles este asesinato en su reunión del Colegio de comisarios.

Por su parte, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, subrayó que "la UE no puede aceptar que un periodista sea asesinado por hacer su trabajo", al tiempo que pidió "a las autoridades eslovacas que inicien una investigación exhaustiva con apoyo internacional si es necesario para (esclarecer la muerte de) Jan Kuciak".

Eslovaquia ofrece 1 millón euros por pistas del asesino

Jan Kuciak, de 27 años, era conocido por sus investigaciones sobre corrupción para el portal de noticias "Aktuality.sk".

Su último artículo versó sobre el hombre de negocios Marian Kocner y sus supuestos fraudes fiscales.

También investigó traspasos de propiedad poco transparentes en la urbanización "Five Stars Residence" de Bratislava, donde está presuntamente implicado el empresario Ladislav Basternak, sospechoso de fraude fiscal y actualmente investigado.

Fico declaró este martes que la defensa de los periodistas es una "prioridad" de su Gobierno y ofreció la recompensa "al que dé información relevante que lleve a detener al autor".

Junto al jefe de Gobierno eslovaco había una mesa con un millón de euros en efectivo.

El ministro de Interior, Robert Kalinak, solicitó al redactor jefe del portal "Aktuality.sk", Peter Bárdy, que se sume al equipo que instruye el caso en aras de "la máxima transparencia en la investigación".

El jefe de la Policía eslovaca, Tibor Gaspar, no descartó una posible implicación de la mafia italiana, ya que Kuciak investigaba el manejo oscuro de fondos europeos en proyectos realizados por empresarios italianos en el este de Eslovaquia.

Mientras, los partidos conservadores opositores OLaNO y SaS exigieron la dimisión del ministro de Interior y del jefe de la Policía por su supuesta pasividad a la hora de proteger a Kuciak, quien había denunciado que lo estaban amenazando.

