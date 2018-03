Tusk: Nadie tiene una idea mejor que mantener a Irlanda del Norte en el mercado interior

Bruselas/Londres (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, defendió este jueves la propuesta europea de mantener a Irlanda del Norte en el mercado interior tras el "brexit" para evitar una frontera dura entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido en el futuro.

"A nadie se le ha ocurrido una idea más inteligente", afirmó Tusk durante su intervención en una conferencia organizada por la patronal europea, BusinessEurope.

One possible consequence of UK #Brexit red lines is a hard border on the island of Ireland. EU27 wants to prevent this, hence the proposal to "establish a common regulatory area" – if no other solution found. Today in London I will ask if the UK government has a better idea.