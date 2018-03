Tony Blair: Solo quedan semanas para frenar el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- El ex primer ministro británico Tony Blair aseguró este jueves que el "brexit", la salida del Reino Unido del club comunitario, puede revertirse en cuestión de "semanas" con un "plan integral sobre el control de la inmigración" en el conjunto de la UE.

Opuesto al divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), Blair aseguró en Bruselas que solo quedan "semanas" para poner freno al "brexit".

TB: “People will say it can't happen. To which I say in these times in politics anything can happen.” Full speech: https://t.co/EB9sraKuMD #TonyBlairEpc

El 'brexit" podrá evitarse si los líderes de la UE ofrecen a Londres una alternativa sobre inmigración, advirtió.

El antiguo líder de los laboristas y jefe del Gobierno británico entre 1997 y 2007 insistió en que el referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en el proyecto comunitario de junio de 2016 evidenció que la Unión debe reformarse. Los líderes del bloque europeo tienen ahora la responsabilidad de ofrecer una alternativa para esquivar el "callejón sin salida" del "brexit", argumentó.

La ruptura, mala para ambas partes

La ruptura sería dañina a ambos lados del canal de la Mancha, pues "debilitaría la posición y el poder de Europa en todo el mundo" y "reduciría la efectividad del mercado único", al prescindir de uno de los principales motores económicos de la UE, y aumentaría la presión competitiva entre Londres y Bruselas, consideró Blair.

TB on #r4Today: There is no way around the dilemma, it is not possible to access the Single Market without the same obligations. It’s not a question of negotiation, it literally is not going to happen.

Watch Tony Blair talk about the Dilemma, Division and Decision on Brexit pic.twitter.com/OWSIlLAGLv