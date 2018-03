May expondrá cinco pilares en la negociación del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, expondrá este viernes en un discurso en Londres los cinco pilares que guiarán sus próximas negociaciones sobre el "brexit", entre ellos la protección de los empleos y la unidad del Reino Unido.

La jefa del Gobierno conservador desvelará así su posición estratégica en la nueva fase de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), centrada en el periodo de transición y las futuras relaciones comerciales entre ambas partes.

Los cinco objetivos de May son: el respeto por el resultado del referéndum de la UE de junio de 2016, que el nuevo acuerdo entre Londres y Bruselas no fracase, que el pacto preserve los empleos y la seguridad, que respete al Reino Unido como país tolerante y moderno y que asegure la unidad del Reino Unido.

