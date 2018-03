May a la UE: El "brexit" es un nuevo comienzo

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, llamó este viernes a los líderes de la Unión Europea (UE) a contemplar el "brexit" "no como un final", sino como "un nuevo comienzo" tanto para el Reino Unido como para la futura relación con sus aliados europeos.

En su esperada intervención en Londres para clarificar la posición de su Ejecutivo ante la próxima fase negociadora con la UE, May llamó a sus colegas europeos a "ponerse a trabajar" para lograr un acuerdo estable.

"El mensaje a nuestros amigos europeos es claro: sabemos lo que queremos. Entendemos vuestros principios. Ambos tenemos interés en que esto salga bien", afirmó.

Acuerdo comercial amplio

May defendió sus posiciones en torno a los cinco pilares básicos que, en su opinión, deben allanar la salida de la UE: el respeto al referéndum de junio de 2016, que el nuevo acuerdo entre Londres y Bruselas no fracase, que preserve los empleos y la seguridad, que respete al Reino Unido como país tolerante y moderno y que asegure su integridad territorial.

Las relaciones comerciales con la UE son uno de los aspectos nucleares del futuro pacto, en el que Londres buscará "el acuerdo más amplio y profundo posible".

Reclamó una competencia "justa" y "abierta" en la nueva relación comercial que tengan el Reino Unido y la Unión Europea una vez concretado el "brexit".

La "premier" conservadora también subrayó que el Reino Unido, la República de Irlanda y la UE deben encontrar una solución al problema de la frontera entre las dos Irlandas, uno de los puntos más difíciles de las conversaciones, en el que Londres ha basado su rechazo a la propuesta de "brexit" de la Comisión Europea.

"Sería inaceptable volver a una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda, tanto como romper el mercado común de Reino Unido creando aduanas y un área regulatoria en el Mar de Irlanda", reiteró.

El principio, en materia comercial, es que la frontera entre Reino Unido y la Unión esté "lo más libre de fricciones posible", en alusión a la advertencia lanzada en la víspera por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Además, considera que este vínculo comercial debe contar contar con un "mecanismo" de arbitraje que sea independiente.

El Reino Unido negociará con los otros 27 cómo continuar asociado a agencias europeas como la del Medicamento (EMA), la Agencia Química Europea o la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación una vez que se consume la salida del club comunitario, reveló May.

Reino Unido aceptaría someterse al reglamento de estas agencias para continuar asociado a organismos europeos, e incluso podría aportar "una contribución financiera apropiada".

"Una pertenencia asociada a estas agencias es la única manera de cumplir con nuestro objetivo de asegurar que esos productos tan solo tienen que someterse a una serie de autorizaciones, en un solo país", explicó la líder conservadora.

No obstante, con el acuerdo final del "brexit", se debe poner fin la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia en el territorio británico, dijo.

Momento crucial.

Finalmente, aclaró que el acuerdo que se alcance con la UE "debe respetar el resultado del referéndum" de 2016, en el que los británicos votaron a favor del "brexit".

"Vamos a avanzar (en las negociaciones) de manera calmada, paciencia con cada una de las posiciones. Es mi responsabilidad como primera ministra aportar el liderazgo para nuestro país en este momento crucial",dijo.

Pero advirtió: "Nadie obtendrá todo lo que quiera".

