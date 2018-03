La Comisión Europea pide un gobierno estable en Italia

Bruselas/Roma (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) pidió hoy un Gobierno estable para Italia, donde el escrutinio parcial vaticina un importante avance de los partidos euroescépticos, sin aventurarse a comentar el resultado de las elecciones generales.

"Tenemos confianza en las habilidades del presidente (Sergio) Mattarella para facilitar la formación de un Gobierno estable en Italia", declaró el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margatis Schinas, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz recordó que hasta que Italia cuente con un nuevo Ejecutivo, el país "tiene un Gobierno liderado por el primer ministro (Paolo) Gentiloni, con quien trabajamos estrechamente".

"No voy a agregar declaraciones sobre resultados que todavía no son definitivos", reiteró ante la insistencia de la prensa.

Preguntado sobre el impacto general de los partidos populistas o euroescépticos en las últimas elecciones en países como Francia, Holanda, Austria, Alemania o Italia, Schinas recurrió, en inglés, al célebre eslogan británico de la Segunda Guerra Mundial "Keep calm and carry on" (Mantega la calma y continúe).

El portavoz también declinó pronunciarse sobre las declaraciones hoy del candidato de la Liga Norte a las elecciones de Italia, Matteo Salvini, quien agradeció con ironía al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, por haberse mostrado preocupado por un escenario inestable en Italia.

"Cuanto más habla, más votos obtenemos. Esperemos que siga como presidente de la Comisión el menor tiempo posible", dijo Salviani, a lo que Schinas se limitó a decir que el Ejecutivo comunitario nunca hace "comentarios sobre comentarios" y menos sobre declaraciones que se producen una vez iniciada la rueda de prensa de la CE.

Elections are a moment of democracy. On 4 March the Italians will go to the polls. Whatever the outcome, I am confident that we will have a government that makes sure that #Italy remains a central player in #Europe and in shaping its future. https://t.co/EnwXVgOfVS