Bruselas y Macron celebran el "sí" a la gran coalición alemana

Bruselas/París (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró una "buena noticia para Europa" el voto favorable de los militantes del SPD alemán al Gobierno de coalición con los conservadores de la canciller Angela Merkel y afirmó que "en las próximas semanas" impulsarán "el proyecto europeo".

"Francia y Alemania trabajarán juntos, en las próximas semanas, para desarrollar nuevas iniciativas y hacer avanzar el proyecto europeo", indicaron fuentes de la Presidencia francesa.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, fue este domingo el primer miembro de la Comisión Europea (CE) en celebrar el "sí" de la militancia del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) a la gran coalición con el bloque conservador de la canciller, Angela Merkel.

"Felicitaciones a mis amigos del SPD por su voto responsable y decisivo", escribió Moscovici en su perfil de la red social Twitter.

Congratulations to my @spdde friends for their responsible and decisive vote. Germany is now ready to engage for a stronger Europe. #GroKo