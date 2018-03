Una Italia polarizada, abocada a los pactos para formar Gobierno

Roma (EuroEFE).- Las elecciones generales italianas del pasado domingo han dejado un escenario de ingobernabilidad en el que los grandes triunfadores, los euroescépticos Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Liga Norte (LN), han abierto la puerta a posibles pactos para intentar formar gobierno ante la ausencia de mayorías.

El M5S ha sido el partido más votado en los comicios en solitario, tras obtener el 32,44 % de los votos en la Cámara de los Diputados y el 32,54 % en el Senado, solo superado por la coalición de derechas de la LN y el partido del magnate Silvio Berlusconi.

Aunque la plataforma de derechas se sitúa a la cabeza con un 37,01 % en la Cámara y y un 37,53 % en el Senado, su unión electoral se ha diluido en las pugnas internas surgidas por su liderazgo: La Liga ha sido el partido más votado un histórico "sorpasso" a la Forza Italia del ex-Cavaliere.

La LN de Matteo Salvini lidera la coalición con un 17,48 % y un 17,76 % en la Cámara y el Senado, respectivamente, y ha superado al histórico líder conservador, Berlusconi, en el 15 %. Sin embargo, el candidato estrella de la alianza electoral era de Forza Italia: el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Los candidatos y responsables de ambas formaciones han reclamado para sí el Gobierno del país en los medios de comunicación, lo que ha disipado las primeras hipótesis de pacto entre ambos dada su intención de no ceder en su liderazgo.

Discurso antiinmigración y antieuropeísta

Salvini, exultante, salió el primero a celebrar sus resultados, que demuestran un avance muy significativo respecto a la LN que encontró en 2013 en sus mínimos históricos (4 %) y que ha lanzado con su discurso contra la inmigración irregular y la Unión Europea.

El político, de 44 años, aseguró que respetará la coalición con Berlusconi y la ultraderechista Hermanos de Italia y reivindicó su "derecho y deber de gobernar", pero siempre dentro de esta alianza, que a su juicio "ha ganado y puede" alcanzar el Ejecutivo.

"Escuchar, comprender y valorar la validez de algunas propuestas es un deber, pero mi equipo es el centroderecha. No me gusta cambiar de equipo en mitad de la partida", aclaró, para después excluir pactos "extravagantes" con otras fuerzas, como el M5S.

Salvini aseguró que su triunfo demuestra que "los italianos han decidido recuperar este país y liberarlo de la precariedad y la inseguridad, de (Matteo) Renzi, de Bruselas, de la prima de riesgo y de las pateras" con inmigrantes.

Mateo Salvini arremetió contra el euro, con el que siempre ha sido muy crítico, como el M5S, y contra el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por sus declaraciones en plena campaña en las que se mostró preocupado por un escenario de inestabilidad.

El M5S, "vencedor absoluto"

El líder del M5S, Luigi di Maio, se presentó como el "vencedor absoluto" al haber triplicado sus parlamentarios respecto a la pasada legislatura y avanzó que está abierto a negociar con otros partidos ante la ausencia de una mayoría. Una novedad, ya que en su debut político en 2013 se negó a pactar con las formaciones tradicionales, herederas del sistema político que habían decidido combatir.

El líder del Movimiento avanzó que el debate deberá comenzar con la próxima elección de los presidentes de las dos cámaras, que deberán ser "figuras de garantía", y después quieren negociar con otros partidos en base a temas que consideran prioritarios: pobreza, la lucha contra el derroche económico de la clase política, los problemas derivados de la inmigración y la seguridad, así como los impuestos y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

"Estos temas tienen que ser afrontados y tenemos una oportunidad histórica para hacerlo, para cumplir cosas que los italianos esperan desde hace treinta años", subrayó.

El candidato del M5S, sucesor del fundador Beppe Grillo, aseguró que el partido "siente la responsabilidad de dar un Gobierno a Italia" y se perfiló como el único capaz de hacerlo pues, en su opinión, las coaliciones de derecha e izquierda "no tienen (los) números".

El profesor Nicola Maggini, del Centro Italiano de Estudios Electorales, dijo a Efe que las elecciones sugieren "un éxito de la estrategia de la derecha soberanista y nacional" y situó a la LN como el gran ganador.

Renzi, el gran perdedor

Falta conocer el papel que tendrán en el juego de los pactos el resto de partidos, desde la izquierdista Libres e Iguales, que ha decepcionado al superar escasamente el 3 %, o el Partido Demócrata de Matteo Renzi, el gran perdedor de la jornada electoral.

El ex primer ministro italiano y secretario general del gubernamental Partido Demócrata (PD), Matteo Renzi, presentó su dimisión tras los malos resultados de su formación, que obtuvo cerca del 18,8 % de los sufragios.

"Es obvio que después de este resultado yo deje la dirección del partido", dijo Renzi, quien afirmó que ya ha pedido al presidente del PD, Matteo Orfini, que se convoque un congreso del partido socialdemócrata para decidir quién será su próximo secretario general.

Renzi señaló que ello ocurrirá al término de la formación del nuevo Parlamento y del Gobierno del país y que, después, él ejercerá como senador.

Renzi, que dimitió en 2016 después del fracaso en el referéndum sobre la reforma constitucional, ha despejado cualquier hipótesis de participación del PD en el próximo Ejecutivo y ha señalado que su grupo político dice "no a los extremismos", en referencia al M5S y a la ultraderechista Liga Norte.

"El PD está aquí para decir 'no' a los extremismos", insistió antes de apuntar a que el papel del PD ahora es estar en la oposición.

"En campaña electoral hemos dicho 'no' a un Gobierno con los extremistas y no hemos cambiado de idea, no estábamos bromeando", subrayó, antes de citar tres elementos que, en su opinión, separan claramente al PD del M5S y de la LN: su "antieuropeísmo, la antipolítica y la utilización del odio verbal".

Hizo autocrítica y reconoció que se han cometido errores, como hacer una mala campaña electoral que no ha sabido transmitir ilusión y reconquistar a los votantes descontentos.

Por Gonzalo Sánchez y Laura Serrano-Conde (edición: Desirée García)