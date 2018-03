Brecha salarial y acoso, los escollos de la mujer en la UE

Madrid (EuroEFE).- La brecha salarial respecto a los hombres, junto a la violencia de género y el machismo son los principales obstáculos a la igualdad de las mujeres europeas, que mañana, 8 de marzo, reclamarán derribar en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La convocatoria de este año tendrá mucha más fuerza en países como España, donde se ha convocado una huelga feministra para evidenciar la desigualdad y discriminación de género que se ve reflejada en las estadísticas.

Según el informe sobre La vida de los hombres y mujeres en Europa publicado por Eurostat, las mujeres ganaron un 16,3 % menos que los hombres en la Unión Europea (UE) en 2015, al comparar el salario medio bruto por hora. En España, según esos mismos datos, la media es del 14,9 %. La diferencia salarial afecta más a los salarios bajos, al sector de los servicios y a las mujeres con contrato indefinido, entre las que el menor acceso a complementos y carrera profesional se refleja en las nóminas, según CCOO.

Según el estudio de Eurostat, las mujeres ganaron menos que los hombres en todos los países comunitarios. Los países con mayor desigualdad fueron Estonia (26,9 %), República Checa (22,5 %), Alemania (22,0 %), Austria (21,7 %) y Reino Unido (20,8 %).

En el otro lado se ubican Luxemburgo e Italia (ambas 5,5 %), Rumanía (5,8 %) y Bélgica (6,5 %), con una brecha inferior. "La brecha salarial está ligada a una serie de factores culturales, jurídicos, sociales y económicos que van mucho más allá de la cuestión de igualdad de retribución por el mismo trabajo", advierte el informe.

Otro problema que afecta al género es la tasa de paro: En 14 Estados miembros, entre ellos Grecia (28,1 % para las mujeres y 19,9 % para los varones) y España (21,4 % y 18,1 %, respectivamente), la tasa de desempleo era mayor en mujeres, y en 13 era más alta para los hombres. En Hungría era igual. En cambio, en Irlanda, Letonia y Lituania, los hombres eran los más desempleados, con hasta tres puntos de diferencia.

En el ambito laboral, las estadisticas evidencian otra constante: los trabajos aún se dividen en función del sexo. Así, de acuerdo con un estudio de la UE que recoge datos de 2016, más mujeres que hombres se dedican al cuidado personal, limpieza y enseñanza. Las 20 ocupaciones más comunes para el 76 % de las mujeres empleadas en la UE están relacionadas con el cuidado personal (89 %), la limpieza (84 %), empleos de oficina ( 80 %), técnicas de salud (78 %) y docencia (71 %).

Por su parte los hombres, se emplean con mayor frecuencia en la construcción (97 %), como conductores y operadores (96 %), metalúrgicos (96 %), técnicos en ciencias e ingeniería (83 %) y profesionales de la ciencia y la ingeniería (74 %).

