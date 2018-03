Verhofstadt pide a Londres que se mantenga "cerca" de las normas de la UE

Londres (EuroEFE).- El coordinador para el "brexit" del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, se reunió este martes en Londres con la primer ministra británica, Theresa May, a la que pidió que el Reino Unido se mantenga "cerca" de las normas de la Unión Europea (UE) para salvaguardar su economía tras la salida del bloque.

"Si el Reino Unido se mantiene cerca de las reglas de la Unión Europea, asegurará los empleos en el país. Ese será el mejor camino a seguir para la economía británica", indicó el exprimer ministro belga.

El político liberal confesó que preferiría que el Reino Unido se mantuviera dentro del mercado único y de la unión aduanera, lo que, a su juicio, "resolvería la mayoría de los problemas", y lamentó que ese no sea "el deseo del Gobierno" británico.

Tras la reunión, que tuvo lugar en la residencia oficial de Downing Street y en la que también estuvieron presentes el ministro británico para la salida de la Unión Europea, David Davis, y la titular de Interior, Amber Rudd, Verhofstadt declaró que espera que "pronto" se alcance un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y los británicos en el continente.

Positive & productive meetings today with @theresa_may @DavidDavisMP, @AmberRuddHR and @DLidington on #citizensrights, Ireland & the future EU-UK relationship. EP to debate & vote next week on proposals for a close future partnership #Brexit #FutureOfEurope pic.twitter.com/0PdeLsufUK