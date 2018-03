Bruselas sobre la huelga de mujeres de hoy en España: Es bueno que la gente se exprese

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Unión Europea (UE), Vera Jourova, considera que la huelga de mujeres de hoy en España "forma parte de la democracia", y recoge la opinión de una parte de las bases de la sociedad española.

"Como política, creo que lo primero que debo hacer es promover las vías democráticas para (encontrar) soluciones, pero en el área de los derechos fundamentales es bueno que, de vez en cuando, la gente se exprese desde abajo hacia arriba (desde las bases), aunque ello suene raro, pues no creo que exista una sociedad que tenga una 'parte de abajo'. Me refiero a que (las mujeres españolas) expresen lo que piensan y quieren", comentó Jourova en entrevista con un reducido grupo de medios españoles en Bruselas, entre ellos EURACTIV, socio de Efe.

La "huelga de mujeres" en España, agregó, "puede ser solo una declaración o una expresión de insatisfacción. No tiene por qué haber disturbios o ser algo violento. Forma parte de la democracia que la gente exprese lo que siente", subrayó la comisaria checa, en relación a la celebración hoy, del Día Internacional de la Mujer.

Por otro lado, Jourova aseguró que no cree que la "discriminación positiva" sea la mejor manera de acabar con la brecha de género y las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. "Necesitamos igualdad de oportunidades, necesitamos una competencia (entre hombres y mujeres) que sea justa", aseguró.

En ese sentido, Jourova recordó que la brecha salarial entre géneros en España (la diferencia en el salario por hora medio bruto que ganan los hombres y las mujeres) es del 14,9 %: un reto que se debe superar cuanto antes. Para ello, agregó, más que nuevas medidas, lo que se necesita es "mayor eficacia en la aplicación" de las normas ya existentes en España y en el resto de la UE.

Las mujeres deben denunciar los casos de violencia

Entre los factores que contribuyen a que se produzca esta brecha salarial, la Comisión Europea señala el hecho de que los puestos de gestión y control estén ocupados en su gran mayoría por hombres, que las mujeres se encargan de importantes tareas, entre ellas las domésticas, no remuneradas, o que las mujeres suelen pasar épocas alejadas del mercado laboral con más frecuencia que los hombres.

En relación con la creciente violencia de género en la UE, Jourova recordó la importancia de que las mujeres denuncien cada caso, y que las víctimas cuenten con el amparo y protección legal suficientes.

Respecto a los estereotipos de género todavía en vigor (los patrones sexistas duales preconcebidos), la comisaria lanzó un claro mensaje a padres y educadores: "Ayer escuché a alguien decir que tenemos que dejar de educar a las niñas para que sean 'agradables'. Yo no diría eso. Yo les diría: sed fuertes, sed vosotras mismas".

"Creo que la educación es importante para decirle a las niñas: 'No estáis aquí para sufrir, no tenéis que asumir que vuestro destino es ser personas de segunda clase'. Creo que ese tipo de cosas todavía no funcionan porque en muchas familias se repiten automáticamente los roles clásicos de las generaciones anteriores. Si yo hubiera seguido el modelo de mis abuelos nunca habría estado aquí (como comisaria europea)", subrayó.

Por Fernando Heller