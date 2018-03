Las mujeres españolas lideran las movilizaciones en la UE

Madrid (EuroEfe).- España vivió este jueves un Día de la Mujer histórico, con movilizaciones multitudinarias y sin precedentes que paralizaron el país e inundaron los medios de comunicación y las redes sociales de discursos por la igualdad real. Las mujeres españolas lideraron así una jornada que también fue reivindicativa, aunque con menor intensidad, en el resto de la Unión Europea (UE).

Cientos de miles de mujeres, acompañadas de miles de hombres, inundaron las calles de Madrid y de toda España como colofón a una jornada inédita: la primera huelga general feminista realizada en España para exigir igualdad real, que fue secundada por casi seis millones de personas, según los sindicatos.

Una marea "violeta", el color utilizado por las manifestantes, desbordó las calles de la capital, donde la cabecera de una masiva manifestación tardó más de dos horas y media en llegar al final del recorrido, donde se había instalado un gran escenario que vio llegar a mujeres de todas las edades, razas y nacionalidades, acompañadas también por un gran número de hombres.

"Madrid será la tumba del machismo"; "estamos hasta el culo de tanto machirulo"; "queremos empleo, el trabajo nos sobra" y "no es no, lo demás es violación" fueron algunos de los lemas más coreados.

Los sindicatos CCOO y UGT calificaron la huelga como "un gran éxito" y cifraron su seguimiento en más del 80 % en los centros de trabajo de la Comunidad de Madrid.

La jornada supone un golpe encima de la mesa reivindicativo tras varias semanas en las que el feminismo ha logrado una victoria si cabe mayor: que en las casas, en los bares y en los medios de comunicación se haya debatido como nunca de conceptos casi siempre olvidados, como la brecha salarial, el techo de cristal, el acoso sexual o las trabas a la conciliación.

La mayor movilización desde el 11-M o la guerra de Irak

El éxito de la convocatoria se ha traducido en una riada de personas, que recordaba a las movilizaciones del 11M o la guerra de Irak.

"Paramos para cambiarlo todo", "Si las mujeres paramos, se para el mundo" o "Vivas, libres y unidas por la igualad", han sido los lemas elegidos para unas protestas organizadas por la plataforma 8-M, en las que el ambiente reivindicativo se ha mezclado con el festivo.

En las ventanas de los edificios se han visto delantales colgando, símbolo, entre otras reivindicaciones, del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares.

Parte del éxito de la convocatoria se debe al esfuerzo de difusión de las periodistas, uno de los colectivos que ha secundado el paro con más fuerza, con un impacto notable en las redacciones.

En Barcelona también se adelantó el comienzo de la manifestación por el desbordamiento de las previsiones. Ha sido, según los organizadores, una de las mayores manifestaciones en los últimos años en la ciudad. En este caso, la Guardia Urbana ha cifrado la asistencia en 200.000 personas, los organizadores en 600.000.

Imágenes similares se han visto en Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Vigo, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Pamplona o Toledo, entre otras muchas ciudades, a lo largo de todo el día.

La masiva concentración celebrada a mediodía en Bilbao ha sido una de las imágenes con la que The New York Times ha decidido ilustrar su información sobre la protesta mundial, que se ha extendido por 170 países.

Protestas contra el acoso sexual en Bruselas

En Bruselas, asistentes parlamentarios y otros miembros del personal del Parlamento Europeo (PE) se concentraron junto al hemiciclo para reclamar que los casos de abuso y acoso sexual en la institución se diriman con más garantías y que un comité de expertos paritario establezca medidas para prevenir futuros episodios.

Los comités de personal, asistentes y becarios, y algunos eurodiputados apoyaron una petición que ya ha recogido cerca de un millar de firmas y que se hará llegar a la Mesa del PE el próximo lunes en la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia).

Much abuse stems from men afraid of women fulfilling their potential, fear that leads to violence and marginalisation. We must fight for true gender equality. It isn't a battle by women for women, it must be fought by everyone, on the front line, every day. #IWD2018 #WomensDay pic.twitter.com/4VhcRbkcKO