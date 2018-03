La Eurocámara cuestiona el ascenso de exasesor de Juncker

Estrasburgo (EuroEFE).- Eurodiputados de todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo (PE) mostraron este lunes en un debate en el pleno sus recelos sobre el nombramiento como secretario general de la Comisión Europea (CE) del alemán Martin Selmayr, exjefe de gabinete del presidente de la institución, Jean-Claude Juncker.

El fulgurante ascenso de Selmayr como jefe de los funcionarios de la CE ha llevado a la Eurocámara a invitar al comisario europeo de Recursos Humanos, Gunther Oettinger, a rendir cuentas sobre el procedimiento de selección en el hemiciclo.

"Las instituciones europeas no están al servicio de los altos funcionarios, sino de los ciudadanos", recordó la eurodiputada conservadora Françoise Grossetete, en la misma línea del socialdemócrata Boguslaw Liberadzki, quien consideró que "son estas cosas las que alejan al ciudadano de la UE".

El socialdemócrata añadió que "da la sensación de que Selmayr quería asegurarse un buen puesto para el futuro" antes del "fin del mandato de Juncker".

Oettinger, por su parte, defendió la "transparencia" del procedimiento de selección, del que él mismo es garante como comisario europeo de Recursos Humanos, y recordó que el pasado 21 de febrero recibió la luz verde del resto del Colegio de Comisarios, el equivalente al Consejo de Ministros del Ejecutivo comunitario.

"Selmayr era el candidato perfecto por su capacitación", añadió el comisario, también alemán, quien dijo que aquel fue elegido por "su extensa experiencia, sus capacidades de excelente jurista y sus dotes de comunicador".

Según Oettinger, el procedimiento fue totalmente justo, con publicación del puesto y procedimiento de evaluación y entrevistas, incluida una última con el presidente de la CE y a la vez el último jefe de Selmayr, Jean-Claude Juncker, al que un gran número de eurodiputados echaron en cara que no estuviera presente en el debate para rendir cuentas.

"Nos tratan como niños pequeños. ¿Cómo va a plantar cara el Colegio de Comisarios a (el presidente de EEUU, Donald) Trump si no son capaces de pararle los pies a Selmayr? Todo esto destruye la credibilidad de la UE como abanderado de la transparencia y rendición de cuentas de la función pública", declaró la eurodiputada liberal Sophie In't Veld.

El euroescéptico británico del UKIP Nigel Farage, también crítico con la designación, concluyó su alocución celebrando el "brexit": "Menos mal que nos vamos de la Unión Europea", dijo.

The lack of transparency and chicanery in the elevation of @MartinSelmayr brings shame on the EU. https://t.co/kyaxNAl7Dd