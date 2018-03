Escalada de tensión entre Moscú y Londres por el envenenamiento al exespía ruso

Londres/Moscú/Washington (EuroEFE).- Los gobiernos de Londres y Moscú han cruzado duras acusaciones sobre el envenenamiento del doble espía Serguéi Skripal, que se encuentra en estado crítico en Inglaterra tras haber estado expuesto a un agente nervioso de naturaleza militar que en el pasado se fabricó en Rusia.

El ruso Skripal, de 66 años, y su hija, de 33, ambos en estado crítico, fueron expuestos a un agente altamente tóxico antes de caer inconscientes el pasado 4 de marzo, han determinado expertos del Ejército británico.

La sustancia, de la que se han encontrado trazas en al menos un restaurante y un pub de Salisbury (sur de Inglaterra), es del tipo "Novichok", un químico que Rusia ha producido en el pasado y que podría tener la capacidad de continuar fabricando, según la primera ministra británica, Theresa May.

El antiguo agente de la inteligencia militar rusa fue captado por el MI6 británico en los años noventa y fue condenado en Rusia en 2004 por haber revelado la identidad de decenas de otros espías de Moscú.

Fue liberado en 2010 en un intercambio de agentes con Estados Unidos y se refugió en el Reino Unido, donde, según fuentes citadas por medios británicos esta semana, pudo haber continuado en contacto con los servicios de seguridad locales.

Las dos hipótesis británicas

La jefa del Ejecutivo británico interpreta el envenenamiento de Skripal como un ataque "directo" contra el Reino Unido si se confirma que, como sospecha, Rusia está detrás.

En una dura intervención en el Parlamento este lunes, exigió a Moscú una explicación alternativa "creíble" a lo que parece ser un "uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra el Reino Unido".

May sostiene que es "altamente probable" que el Kremlin sea responsable del ataque a Skripal, no solo por el tipo de veneno empleado, sino por el registro histórico de "asesinatos patrocinados por el Estado" de Moscú y "la visión de Rusia sobre algunos desertores como blancos legítimos de asesinatos".

"A reckless and despicable act": PM's statement to Parliament on the use of a nerve agent in Salisbury. https://t.co/mYtcjCjUPQ