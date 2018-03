El M5S dice que si gobierna en Italia trabajará "con Bruselas"

Roma (EuroEFE).- El candidato a primer ministro de Italia por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, afirmó este martes que si su formación lidera el próximo Ejecutivo del país trabajará "con Bruselas y no contra Bruselas", para implementar políticas beneficiosas para Italia y el conjunto de la Unión Europea (UE).

"Creemos que podemos llevar nuestra acción de gobierno en coherencia con lo que hemos dicho en campaña electoral y eso es que las medidas económicas se podrían llevar adelante con Bruselas y no contra Bruselas", dijo Di Maio durante una reunión con corresponsales extranjeros en Roma.

Confirmó que si finalmente el M5S consigue los apoyos suficientes para gobernar, su primer viaje como primer ministro será "a Bruselas" porque, según aseguró, es allí dónde hay que empezar con la agenda política para Italia.

Respecto al techo del 3 % del déficit respecto al producto interior bruto que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) europeo para todos los países comunitarios, opinó que es una medida que se puede revisar.

"Es posible revisar este parámetro, ahora veremos cómo. Estaré dispuesto, si llegamos al Gobierno, a revisar estos parámetros para fomentar la inversión", argumentó.

Di Maio criticó al ministro de Economía en funciones, Pier Carlo Padoan, que hoy dijo a los medios en Bruselas haber respondido con un "no lo sé" a las preguntas de los socios comunitarios sobre el futuro del país.

"Ha sido muy irresponsable al responder 'no lo sé', es como decir 'ahora que voy a la oposición, enveneno en Bruselas para decir que hay inestabilidad'", señaló.

Di Maio mantuvo en esta ocasión un discurso mucho más suave en relación a la UE, con la que la formación política ha sido muy crítica en el pasado, y justificó este cambio porque "ha cambiado el escenario europeo".

En su opinión, la Unión asiste ahora a un momento de "reflexión, diálogo y cambio", algo que "en 2014 parecía más lejano" cuando era "un bloque monolítico".

"Pienso que toda Europa está reflexionando sobre cómo cambiar: no queremos tener nada que ver con los partidos extremistas, defendemos la máxima colaboración con las fuerzas políticas europeas que han inspirado políticas que hemos incluido en nuestro programa", apuntó.

En esta línea, desafió al gubernamental Partido Demócrata (PD) a demostrar que el M5S es extremista.

"Reto a quien sea a demostrar que el programa del M5S es un programa extremista. Hemos realizado una campaña diciendo que no era el momento de salir del euro, una campaña diciendo que el M5S no quería salir de la Unión Europea (UE) y una campaña prometiendo que no dejaremos que Italia quede sumida en el caos", dijo.

No citó expresamente al PD, pero se refería a él ya que en las últimas semanas el ex primer ministro Matteo Renzi, que ha anunciado su dimisión como secretario general por el fracaso de su partido en los comicios del 4 de marzo, ha afirmado que esa formación no secundará ningún gobierno de extremistas, en alusión al M5S y a la ultraderechista Liga Norte.

Di Maio reivindicó que el M5S ha sido la fuerza más votada en los comicios de marzo (a falta del escrutinio definitivo ha cosechado un 32,68 % de los sufragios) y que por ello debe liderar el próximo Ejecutivo, por lo que su programa y su equipo no son negociables.

"Estamos dispuestos al diálogo para las presidencias de las cámaras y las secretarías, pero no en la formación del Gobierno, debemos ser claros", expuso, antes de asegurar que el M5S "no está dispuesto a traicionar la voluntad de los italianos".

Reprochó que desde el día después de las elecciones los grupos políticos "estén debatiendo sobre sus problemas internos" y no propiciando un diálogo con el M5S para acordar puntos en común en los distintos programas políticos.

"Me esperaba un contacto de todas las fuerzas políticas (...) y no ha sido así, al contrario, veo a los grupos debatir sobre sus problemas internos. Quien quiera hacer frente a los problemas de los italianos que dé un paso adelante", dijo.

Pidió al resto de los grupos parlamentarios responsabilidad y que, en lugar de buscar acuerdos sobre cargos o puestos en el Ejecutivo, hablen sobre problemas reales de Italia como la pobreza, el paro o la alta fiscalidad.

También les advirtió de que, si lo que buscan es evitar que el M5S forme un Ejecutivo y se repitan elecciones, su formación seguirá creciendo y obtendrá más del 32,68 % de los apoyos que ha cosechado en estos últimos comicios generales.

"Si los partidos quieren una señal más fuerte, si quieren volver a votar, esto no nos da miedo, si quieren elecciones, los italianos estarán preparados para volver a votar", zanjó.

Por Laura Serrano-Conde