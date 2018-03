La UE despide a Hawking: "Una de las mejores mentes de la historia"

Bruselas/Londres (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) rindió hoy homenaje al célebre físico fallecido Stephen Hawking, al que la Comisión Europea (CE) calificó como "una de las mejores mentes" de la historia.

"No solo mostró una curiosidad infinita, si puedo usar esta palabra, sino que también la ambición de hacer algo tan complejo como la física comprensible para personas como tú y yo", declaró el portavoz de la Comisión Europea Alexander Winterstein a propósito de la muerte de Hawking.

One of the greatest minds ever. Brilliant, inspiring and infinitely curious.

RIP, Stephen Hawking. pic.twitter.com/Je2QPbrM10