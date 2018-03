Davis confía en lograr un acuerdo de transición con la UE antes de semana próxima

Londres (EuroEFE).- El ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), David Davis, confía en alcanzar un acuerdo con la Unión Europea (UE) sobre la fase de transición tras el "brexit" antes de la reunión que el Consejo Europeo celebrará la próxima semana.

Durante una intervención parlamentaria ante los Comunes, Davis indicó que el "objetivo inmediato" del Ejecutivo de Londres es acordar "un periodo de tiempo estrictamente limitado" antes del Consejo Europeo de marzo, que se celebrará los días 22 y 23.

"Esto es crucial para ayudar a construir un puente desde donde nos encontramos y hacia donde queremos ir con nuestra salida", explicó el ministro.

Davis recordó que se espera que el Consejo Europeo de marzo emita unas pautas negociadoras a fin de negociar la futura alianza entre ambas partes.

"Nosotros buscamos asegurar que esas pautas sean lo más amplias y abiertas posibles para permitir que las negociaciones sean lo más constructivas posible, a fin de obtener la cercana relación que buscamos", señaló.

Convencidos del éxito

En su intervención, Davis desechó unas declaraciones del diputado Patrick Grady, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que insinuó que este país está destinado a fraguar un mal acuerdo de "brexit", dados los temores de la UE a que otros estados miembros se planteen seguir el ejemplo británico.

"Hay, sin duda, entre las instituciones de la Unión y en algunos Estados miembros, preocupaciones por si, en el caso de que tengamos demasiado éxito (con el "brexit"), esto resulte tentador para otros", admitió ese titular con relación a este punto.

Sin embargo, Davis aseguró que no cree que esto pueda resultar "un temor real", dadas las "circunstancias únicas" que rodean al Reino Unido, como el idioma inglés, las tradiciones históricas, su estatus de isla o su legislación.

This morning, analysis confirms that the devolved administrations will be receiving extensive new powers as we depart the EU: https://t.co/qMpObU2goh pic.twitter.com/jLNdzI1d07 — Cabinet Office (@cabinetofficeuk) 9 de marzo de 2018

"Algunas personas en el continente creen que dejarnos salir con un buen acuerdo será algo malo para el futuro de la UE. Si esto se trasladara a un acuerdo 'de castigo', entonces no llegar a ningún acuerdo sería una mejor opción", opinó.

Está previsto que los líderes de la UE se reúnan en Bruselas los próximos 22 y 23 de marzo, en una cumbre en la que se espera que los jefes de Estado y de Gobierno aprueben las directrices para la futura relación entre ambas partes.

Transición sin ataduras comerciales

La UE habría aceptará que el Reino Unido firme acuerdos de libre comercio durante el periodo de transición implementado tras el "brexit" sin necesidad de tener permiso de la UE, según el periódico británico The Times.

Britain will be free to sign trade deals during the Brexit transition without permission from the EU, The Times has learnthttps://t.co/9bU6N1Gfjq — The Times of London (@thetimes) 15 de marzo de 2018

El diario señala que los negociadores comunitarios han aceptado esa exigencia del Gobierno británico, que ambiciona perseguir una política de comercio independiente mientras continúe dentro de la unión aduanera y del mercado único durante la transición.

Si bien el diario sostiene que Bruselas ha aceptado permitir al Reino Unido salirse con la suya en ese sentido, públicamente las pautas negociadoras de los Veintisiete siguen apuntando a que este país no podrá implementar acuerdos comerciales "a menos que la unión así lo haya autorizado".

No obstante, según una fuente gubernamental cuya identidad no divulga "The Times", la posición adoptada por el negociador jefe del bloque comunitario, Michel Barnier, se ha suavizado de manera significativa.

Esa marcha atrás de Bruselas formaría parte de un delicado amago para reconciliar las prioridades de ambas partes en las negociaciones del "brexit", que entrará en vigor el 29 de marzo de 2019.

En esta línea, la primera ministra británica, Theresa May, anunció la pasada semana que los ciudadanos comunitarios que lleguen a este país durante la transición tendrán, sustancialmente, los mismos derechos que aquellos que llegaron antes, un mensaje que difiere del divulgado con anterioridad.

Ambas partes creen que se están acercando a un acuerdo sobre los términos de la transición -que durará casi dos años, hasta finales de 2020 o comienzos de 2021-, que deberá firmarse, en principio, durante la cumbre europea de la próxima semana.

Por Patricia Rodríguez (edición: Desirée García)