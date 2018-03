UE y R.Unido retoman las negociaciones con la vista puesta en la próxima cumbre

Bruselas (EuroFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido iniciaron este viernes una nueva ronda de conversaciones sobre el "brexit" (la salida de este país del bloque comunitario) con la vista puesta en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 23 de marzo, donde los Veintisiete esperan dar luz verde a las directrices negociadoras para la futura relación.

No obstante, en la tanda de negociaciones, que se prolongará desde este viernes hasta el 19 de marzo, se mantendrán discusiones técnicas sobre los derechos de los ciudadanos y el acuerdo financiero, ambas cuestiones pertenecientes a la primera etapa en la que en diciembre ya se logró un progreso "suficiente".

Además, se tratará, también en el nivel técnico, el periodo transitorio de unos dos años una vez que el Reino Unido abandone el club comunitario el 29 de marzo de 2019.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ya ha asegurado en varias ocasiones que esa transición no se puede "dar por hecha" si persisten los desacuerdos al respecto entre las dos partes.

Important #EPlenary in @Europarl_EN Strasbourg this week with the adoption of a new #Brexit resolution. We share the same analysis of the #UK’s red lines. pic.twitter.com/nl56nqBi6p