La Presidencia búlgara de la UE busca respuesta a las "preocupaciones" de España sobre Kosovo

Sofía (EuroEFE).- La presidencia búlgara de la Unión Europea (UE) dijo este lunes, en reacción a la advertencia de Madrid de que boicoteará la cumbre de "Los 28" con los países de los Balcanes si en ella participa el presidente de Kosovo, que "trabaja para responder a preocupaciones" de varios socios comunitarios.

"El objetivo de la cumbre" prevista para el 17 de mayo en Sofía "es reunir en un mismo lugar a los líderes de los 28 países miembros", dijo a Efe en Sofía Guenoveva Chervenakova, portavoz de la presidencia rotativa del Consejo Europeo.



"Somos conscientes de que algunos de ellos tienen ciertas preocupaciones y no reconocen a todos los Estados de los Balcanes occidentales como Estados independientes. Trabajamos con estos miembros para responder a esas preocupaciones", añadió.



La portavoz reaccionó así a la información de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no asistirá a la citada cumbre si en ella Kosovo está representado como país soberano, dado que España no reconoce su independencia de Serbia.

El portavoz del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, recordó el pasado viernes a la prensa en Madrid que "la posición del Gobierno en torno a Kosovo es clara, neta y sólida y, junto a otros cuatro países (Grecia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia) no reconocemos a Kosovo a través de una declaración unilateral de independencia".

Según Méndez de Vigo, antes de tomar una decisión respecto a la cumbre, Madrid esperará a conocer los detalles de la misma, pues aún no se sabe quién de Kosovo va a acudir a ella.



No obstante, fuentes del Gobierno han garantizado posteriormente que si a la mesa se sienta el presidente de Kosovo, Rajoy no asistirá a esa cita.



"Lo tenemos claro. No vamos a estar en cualquier acto que suponga un reconocimiento explícito o implícito de Kosovo, y eso la Unión Europea lo sabe perfectamente", han recalcado estas fuentes.



En Sofía, un portavoz del ministerio búlgaro de Exteriores Exteriores confirmó a Efe que "aún no está claro quién de Kosovo será invitado".

