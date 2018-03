Holanda quiere que la UE cierre la web europea sobre "desinformación" rusa

La Haya (EuroEFE).- Un amplio grupo de diputados holandeses presiona al Gobierno del primer ministro del país, Mark Rutte, para que exija a Bruselas el cierre de la web EUvsdisinfo, gestionada por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE), que actúa como una base de datos que monitorea las noticias falsas.

"Un Gobierno no debe permitir que una institución como la Unión Europea interfiera en la profesión periodística. Nuestro problema con esta web es que está diciendo lo que es buen y lo que es mal periodismo. Eso no es papel de un Gobierno ni de la UE", dijo hoy a Efe el diputado socialista Peter Kwint.

Este político, que lidera la presión parlamentaria contra el Gobierno holandés, presentó una moción hace dos semanas en la que instaba al Ejecutivo a exigir el cierre de la web, argumentando que las agencias gubernamentales no deberían controlar a la prensa libre.

La moción fue aprobada por una mayoría del Parlamento, que incluyó a los verdes GroenLinks, el partido ultraderechista PVV y diputados liberales del VVD, entre otros.

Las críticas contra esta página se han intensificado después de que EUvsdisinfo haya acusado en las últimas semanas a cuatro medios holandeses (el diario regional De Gelderlander, los digitales GeenStijl y The Post Online, y NPO Radio 1) de distribuir noticias falsas.

El pasado día 8, la web europea se vio obligada a eliminarlos de su base y, en consecuencia, los medios holandeses retiraron sus acciones legales ante un tribunal nacional contra esta oficina de la UE.

Kwint subrayó la actuación de esta web como "un error garrafal" que afecta directamente a la independencia de los medios de comunicación y rechazó el argumento ofrecido por la UE, quién dijo que lo ocurrido se debió a "un problema de traducción".

