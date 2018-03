Bruselas y Londres acuerdan una transición del "brexit" de dos años

Bruselas (EuroEFE).- El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit" o salida del Reino Unido del bloque comunitario, Michel Barnier, anunció este lunes que Bruselas y Londres acordaron un periodo de unos dos años de transición después de que el Reino Unido abandone la UE, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

"Hemos alcanzado un acuerdo sobre el periodo de transición", declaró el político francés durante una rueda de prensa posterior a la última ronda de negociación entre las dos partes.

El plazo transitorio que había solicitado el Reino Unido durará 21 meses, desde el 30 de marzo del año próximo hasta el 31 de diciembre de 2020, y durante ese tiempo Londres no participará en la toma de decisiones en la UE, pues ya no será un Estado miembro, pero mantendrá el acceso al mercado único y la unión aduanera.

Además, se seguirá aplicando toda la legislación de los Veintiocho en el país.

"Nos hemos comprometido a trabajar durante ese periodo con buena fe y a seguir respetando el principio de cooperación leal", comentó Barnier.

Londres y Bruselas también han resuelto sus diferencias sobre la cuestión de los derechos de los ciudadanos que lleguen al Reino Unido en la transición.

"Estamos de acuerdo para que los ciudadanos británicos y europeos de los Veintisiete que lleguen durante el periodo de transición se beneficien de los mismos derechos y garantías que quienes han llegado antes del día del 'brexit'", explicó el galo.

Barnier y el ministro británico para el "brexit", David Davis, coincidieron en destacar que la transición permitirá a las empresas y la administración del Reino Unido prepararse para el futuro, una vez que se produzca la salida efectiva del bloque comunitario.

"Este tiempo facilitará también nuestra propia preparación desde el lado europeo y ese tiempo de la transición será en el que deberemos finalizar nuestra futura relación", dijo Barnier.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete tienen previsto dar luz verde a las directrices para negociar el marco de la futura relación con el Reino Unido en la cumbre de este viernes, 23 de marzo, si bien las conversaciones formales sobre la asociación entre Londres y Bruselas solo podrán comenzar cuando se haya producido el "brexit", a partir del 29 de marzo de 2019

La entrada en vigor del acuerdo sobre la futura relación se llevará a cabo cuando concluya la transición, a partir de 2021.

Situación de Gibraltar

El periodo transitorio cubre, asimismo, el territorio de Gibraltar, pero su aplicación dependerá de la negociación bilateral entre Madrid y Londres, resaltó el jefe negociador europeo.

"El resultado (de la negociación) es fundamental para la aplicación en Gibraltar del acuerdo", dijo Barnier.

A su lado, Davis confirmó que el acuerdo de transición anunciado hoy "cubre a Gibraltar" y señaló que las negociaciones que se están llevando a cabo con las autoridades españolas están siendo "muy constructivas" y que espera que estas "sean productivas".

Sobre Gibraltar se pronunció también el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, quien dijo que aunque la soberanía de Gibraltar es algo a lo que España aspira y nunca va a renunciar, el país no pretende abordar el asunto durante las negociaciones del "brexit".

"Es un objetivo al que no renunciamos pero no es una cuestión que vayamos a plantear en el marco de esta negociación", subrayó Dastis en una rueda de prensa al término de un Consejo de titulares de Exteriores de la Unión Europea (UE).

Para Dastis, la actitud del Ejecutivo español "demuestra el extremado enfoque constructivo" que España tiene en las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión.

"Lo que nosotros no queremos es convertir la negociación del futuro acuerdo entre Reino Unido y la UE en rehén de una cuestión a la que nosotros nunca vamos a renunciar pero que (...) en términos temporales es difícilmente casable con un acuerdo que hay que tener cerrado por un lado en octubre y por otro en un año y medio", dijo Dastis.

Junto con el pacto del periodo transitorio, Londres y Bruselas han logrado, igualmente, un acuerdo "sobre una gran parte de lo que constituirá el acuerdo internacional para la retirada ordenada del Reino Unido", confirmó Barnier, en particular, sobre el acuerdo financiero y los derechos de los ciudadanos.

Igualmente, destacó los progresos sobre la finalización de los procesos aduaneros, la circulación y supervisión de productos o los compromisos británicos en materia nuclear.

