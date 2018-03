Tajani investigará las filtraciones de Facebook de la campaña de Trump

Bruselas/Londres (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, aseguró este lunes que investigará la presunta filtración de datos de millones de usuarios de Facebook que la firma Cambridge Analytica utilizó presuntamente para ayudar en su campaña electoral al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

"Las alegaciones del mal uso de datos de usuarios de Facebook es una inaceptable violación de los derechos de privacidad de los ciudadanos", escribió Tajani en su cuenta de Twitter.

"El Parlamento Europeo investigará a fondo el asunto", advirtió el dirigente del hemiciclo europeo, que también llamó a las plataformas digitales a "rendir cuentas".

En ese sentido, fuentes parlamentarias explicaron a Efe que la comisión de Libertades Civiles del Parlamento espera celebrar en breve una audiencia con representantes de Facebook, así como invitar a la comisaria europea de Justicia y Consumidores, Vera Jourová, que se encuentra precisamente en Washington estos días, para que explique sus pesquisas sobre el asunto a su regreso.

La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EEUU y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron este sábado los diarios "The London Observer" y "The New York Times".

El propio Facebook aseguró este domingo que está investigando la filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente Trump y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.

El Gobierno británico respalda la investigación

"Las acusaciones son claramente muy preocupantes. Es esencial que la gente tenga confianza en que sus datos personales estarán protegidos y se utilizarán de un modo adecuado", afirmó este lunes el portavoz oficial de la primera ministra británica, Theresa May.

Esa fuente sostuvo que es "absolutamente correcto" que la Oficina del Comisionado de Información (ICO, en inglés), un organismo que depende del Parlamento británico, haya abierto una investigación sobre la filtración.

El presidente del comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, señaló por su parte al diario "The Guardian" que tiene previsto citar al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, y al de Cambridge Analytica, Alexander Nix, para que aclaren los hechos.

"Alguien debe asumir la responsabilidad por esto. Es momento para que Mark Zuckerberg se deje de esconder detrás de su página de Facebook", dijo al periódico el diputado conservador.

Al revelarse la presunta filtración de datos, la comisionada de información del Reino Unido, Elizabeth Denham, informó de que ha abierto una investigación para determinar si "datos de Facebook fueron obtenidos y utilizados de forma ilegal".

Esas pesquisas se llevarán a cabo en el marco de un proceso más amplio que lleva a cabo la ICO a fin de arrojar luz sobre "el uso del análisis de datos con fines políticos".

"Es importante que los ciudadanos sean plenamente conscientes de cómo se utiliza y se comparte la información en las campañas políticas modernas, y el potencial impacto sobre su privacidad", afirmó Denham.