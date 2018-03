Juncker pide a Putin restablecer el "orden de seguridad" en Europa

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, pidió este martes al presidente de Rusia, Vladímir Putin, "restablecer un orden cooperativo paneuropeo de seguridad", tras la victoria del mandatario en las elecciones del pasado domingo y el envenenamiento del exespía Serguéi Skripal.

"Siempre he argumentado que unas relaciones positivas entre la UE y la Federación de Rusia son cruciales para la seguridad de nuestro continente. Nuestro objetivo común debería ser restablecer un orden cooperativo paneuropeo de seguridad", escribió el político luxemburgués en su misiva de felicitación.

Congratulations on your re-election, President #Putin. I have always argued that positive relations between the #EU and #Russia are crucial to the #security of our continent. Our objective should be to re-establish a cooperative pan-European security order. pic.twitter.com/PiEGg56DBN