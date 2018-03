Merkel y Varadkar elogian el acuerdo del "brexit"

Berlín (EuroEFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, elogiaron este martes el acuerdo sobre el periodo de transición tras el "brexit" o salida de Reino Unido del bloque comunitario, aunque coincidieron en que quedan "muchos aspectos" por aclarar, como el de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

"Recibimos con gran satisfacción el acuerdo alcanzado entre la UE y el Reino Unido para el periodo de transición", manifestó la canciller en una comparecencia con Varadkar, y añadió que será uno de los puntos esenciales a debatir en la próxima cumbre comunitaria.

Great meeting with Angela Merkel in Berlin. We talked about #brexit, Irish border, and this week’s @EUCouncil meeting pic.twitter.com/MCgeKnfDeo