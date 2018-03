Rusia, el "brexit" y los aranceles centran la próxima cumbre de la UE

Bruselas (EuroEFE).- La cumbre de la Unión Europea (UE) a celebrarse jueves y viernes se centrará en la imposición de aranceles por parte de EEUU a las importaciones de acero y aluminio, el conflicto diplomático con Rusia por el ataque a un exespía y las negociaciones del "brexit", escribió este martes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su tradicional carta de invitación a esta cita para los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios.

La jornada del jueves comenzará con un debate sobre los aranceles que EEUU planea imponer a sus importaciones de acero y aluminio, un asunto en el que el Consejo, institución que representa a los países de la UE, apoya a la Comisión Europea en su búsqueda de una exención europea de estos impuestos.

"Debemos prepararnos para todos los escenarios posibles. Como el principal poder comercial del mundo, la respuesta de la UE será responsable y razonable", apuntó Tusk en la misiva de invitación.

El presidente del Consejo subrayó que el comercio "libre y justo" ha creado "millones de empleos" en Europa y que las relaciones transatlánticas son una "piedra angular" de la seguridad y prosperidad de ambas partes.

"Dada la importancia de esta relación, deberíamos continuar comprometidos con Estados Unidos para reforzar la relación económica transatlántica, no debilitarla, pese a las turbulencias estacionales", añadió.

