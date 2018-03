Los aranceles al acero y el ataque al exespía ruso centrarán cumbre UE

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) abordarán el jueves, en la primera jornada de su tradicional cumbre de primavera, los aranceles que Estados Unidos quiere imponer a las importaciones de acero y aluminio y el conflicto diplomático con Rusia por el envenenamiento en Reino Unido del exespía Serguéi Skripal.

Las tarifas que Washington planea imponer a las importaciones de acero y aluminio, un asunto en el que la UE busca lograr una exención, se debatirán en jueves por la tarde.

Durante la reunión los líderes europeos aprobarán unas conclusiones que el miércoles estaban aún por cerrar, a la espera de conocer el resultado de las conversaciones de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, esta semana en Washington con el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

Según fuentes diplomáticas el texto "dejará claro el respaldo de los Veintiocho a la Comisión Europea" (CE) y esbozará las "recomendaciones políticas" para el futuro, incidiendo en la necesidad de evitar una escalada de las tensiones con EEUU.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo el martes en la carta de invitación a los líderes que las relaciones transatlánticas son una "piedra angular" de la seguridad y prosperidad y opinó que el bloque europeo debe "continuar comprometido con EEUU para reforzar la relación económica transatlántica, no debilitarla, pese a las turbulencias estacionales".

