Zuckerberg pide perdón por la fuga de datos de Facebook

Washington (EuroEfe)-. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha pedido perdón después de que se descubriera la filtración de datos de unos 50 millones de usuarios a la consultura británica Cambridge Analytica, vinculada a la campaña electoral del presidente Donald Trump.

"La verdad es que estoy encantado (de testificar) si esto es lo correcto", ha manifestado Zuckerberg en una entrevista concedida a la cadena CNN. El también consejero delegado de Facebook, ha señalado que la empresa está buscando a la persona que tenga más conocimientos sobre el asunto: “Si esa persona soy yo, estaré encantado de hacerlo”, ha reiterado.

La Cámara de Representantes de EEUU, el Parlamento británico y la Eurocámara han pedido a Zuckerberg que comparezca para que declare por el escándalo sobre la utilización de datos personales por parte de la consultora británica.

La CE amenaza con responder de forma más amplia

Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, ha amenazado con “una respuesta más amplia” durante una rueda de prensa en Washington, donde se ha reunido en los últimos días con el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, así como con representantes del Congreso.

"Este caso ya no es solo sobre la protección de datos personales. Tiene un enorme impacto en nuestro debate democrático y en nuestras elecciones, es una llamada de atención para todos nosotros, la protección de datos es importante para proteger nuestra democracia", ha afirmado Jourová.

Important meeting with US @FTC Commissioner McSweeny. I was reassured that they take all the allegations on the #Facebook scandal seriously and that they will assess any potential impact on #PrivacyShield. It’s time for law enforcers on both sides of the Atlantic to act. pic.twitter.com/C9WTxY8j2n