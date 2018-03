Dos años de los ataques yihadistas al corazón de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Bruselas recordó este jueves a las víctimas de los atentados yihadistas que se cobraron la vida de 32 personas en el aeropuerto de Zaventem y en el metro de la capital de las instituciones de la Unión Europea (UE) hace dos años.

La jornada, en la que se guardaron varios minutos de silencio, coincidió con la celebración de una cumbre europea, en la que los líderes comunitarios exhibieron un lazo blanco con la fatídica fecha: "22.03".

Mientras tanto, el primer ministro belga, Charles Michel, y el ministro-presidente de la región de Bruselas, Rudi Vervoort, guardaban un minuto de silencio en los lugares y horas de aquellos atentados: a las 07.58 hora local (06.58 GMT) en el aeropuerto de Zaventem y a las 09.11 (08.11 GMT) en la estación de metro de Maelbeek.

Según indicó en un comunicado el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, "el terrorismo es una ofensa para nuestros principios. Defender y honrar a las víctimas del terror es equivalente a defender nuestros valores. En el nombre de todas las víctimas, nuestra labor es verificar si nuestras herramientas son adecuadas o podemos hacer más"

Para Tajani, es importante "garantizar que las víctimas no sufran traumas adicionales por tener que obtener ayuda en una ciudad extranjera", ya que las acciones terroristas han ocurrido en ciudades "con muchos turistas y comunidades de expatriados" como Londres, París, Bruselas, Berlín, Niza, Estocolmo y Barcelona.

We must honour the victims of the Brussels and Westminster terror attacks by championing our values as strongly as ever: humanity, dignity and liberal democracy. We will be vigilant, as the war against terrorism is not over. We are not afraid and we will never forget. #22mars