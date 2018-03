Reino Unido reafirma su compromiso "incondicional" con la seguridad de Europa

Bruselas (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, reafirmará el "compromiso incondicional" de su país con la seguridad futura de Europa en la cumbre de la Unión Europea que comienza este jueves, donde informará a sus homólogos del envenenamiento de un espía ruso en Salisbury.

A su llegada a la reunión en Bruselas, May dijo que también se conmemorarán los atentados terroristas del 22 de marzo de 2016 en la capital belga y del 22 de marzo de 2017 en Westminster (Londres), de los que se cumplen dos y un año, respectivamente.



"Mientras recordamos a las víctimas subrayaré el compromiso incondicional del Reino Unido con la seguridad futura de Europa. Juntos podemos trabajar para asegurar que superamos los retos que todos afrontamos", dijo May, cuyo país abandonará la Unión el 29 de marzo de 2019.



La primera ministra británica dijo que abordará con sus homólogos "las oportunidades y retos mutuos", que afrontan "como amigos y aliados estrechos" después del "temerario ataque ruso contra el Reino Unido" por el "intento de asesinato" del exespía Serguéi Skripal y de su hija.



"Plantearé el tema porque la amenaza de Rusia no respeta fronteras y el incidente en Salisbury fue parte de un par de agresiones de Rusia contra Europa y sus aliados cercanos, desde los Balcanes Occidentales hasta Oriente Medio", afirmó.

"Considerables progresos" en las negociaciones del "brexit"

Moscú niega la implicación en el envenenamiento de Skripal y su hija Yulia con un agente nervioso militar de fabricación rusa.

La primera ministra lituana, Dalia Grybauskaite, tras ser preguntada sobre la decisión del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de felicitar al jefe de Estado ruso por su victoria electoral, destacó que ella no ha congratulado a Vladímir Putin, "especialmente tras los ataques en el Reino Unido, en territorio europeo".

"No evaluaré a nadie. Creo que nosotros hicimos lo que hicimos de acuerdo con nuestras convicciones y entendimiento. Para mí estaba claro que no podíamos hacerlo, especialmente en estas circunstancias", recalcó.



Por otro lado, May aseguró que también hablará del "brexit" con sus todavía socios, después de haber conseguido "considerables progresos a través del acuerdo para el periodo de implementación previo" anunciado el lunes.



May consideró que este acuerdo de transición aportará certeza a las empresas y los ciudadanos y confió en que el consejo europeo apoye el acuerdo y en "avanzar rápido para hablar del futuro acuerdo de asociación" que desea cerrar con los Veintisiete.



Después de que May hable hoy con sus socios, los Veintisiete decidirán mañana, ya sin la primera ministra británica en la sala, si aprueban el acuerdo de transición que fue respaldado el martes pasado a nivel de ministros.