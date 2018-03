La UE llama a consulta a su embajador en Rusia por el envenenamiento del ex agente doble

Bruselas, 23 mar (EFE).- "Es seguro que el embajador de la UE en Moscú será llamado a consulta", han anunciado fuentes comunitarias. Tras la reunión de este jueves, los líderes de la Unión Europea (UE) se han sumado a la acusación británica contra Rusia atribuyéndole la responsabilidad del ataque contra exespía ruso Serguéi Skripal.

Reunidos este jueves en Bruselas, los líderes europeos se mostraron de acuerdo con el Gobierno de Theresa May al considerar "altamente probable que Rusia es responsable del ataque de Salisbury y que no hay otra explicación plausible".

Asimismo, condenaron "en los términos más duros posibles" el hecho, dieron su apoyo a la investigación abierta y expresaron su solidaridad "incondicional" a Londres "a la vista de este grave desafío" para su "seguridad compartida".

"El uso de armas químicas, incluido el uso de cualquier químico tóxico como arma bajo cualquier circunstancia, es totalmente inaceptable, debe ser condenado de forma sistemática y rigurosa y constituye una amenaza a la seguridad para todos nosotros", añadieron.

En ese sentido, los Estados miembros se comprometieron a coordinar "las consecuencias derivadas a la luz de las respuestas proporcionadas por las autoridades rusas" y agregaron que el club comunitario seguirá "muy centrado en esta cuestión y sus implicaciones".

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.

Antes del debate a veintiocho, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, celebraron una reunión con May en la que pidieron a la UE un "mensaje fuerte" a Rusia.

El Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, responsabiliza a Moscú del ataque al exespía y su hija Yulia con el agente nervioso Novichok el pasado 4 de marzo en Salisbury (sur de Inglaterra), lo cual ha desatado una grave crisis política y diplomática entre ambos países.

Este miércoles, Rusia insinuó en una tensa reunión entre un representante de la Cancillería rusa y medio centenar de embajadores y diplomáticos extranjeros que el Reino Unido puede ser responsable del envenenamiento.

A su llegada a la cumbre, May dijo que "la amenaza de Rusia no respeta fronteras y el incidente en Salisbury fue parte de un par de agresiones de Rusia contra Europa y sus aliados cercanos, desde los Balcanes Occidentales hasta Oriente Medio".

Un inicio de cumbre con tensiones

También se pronunció la primera ministra lituana, Dalia Grybauskaite, quien dijo que no pensaba felicitar a Vladímir Putin por su victoria electoral, "especialmente tras los ataques en el Reino Unido, en territorio europeo".

"No evaluaré a nadie. Creo que nosotros hicimos lo que hicimos de acuerdo con nuestras convicciones y entendimiento. Para mí estaba claro que no podíamos hacerlo, especialmente en estas circunstancias", recalcó, en alusión indirecta a la carta de felicitación del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al jefe de Estado ruso.

Congratulations on your re-election, President #Putin. I have always argued that positive relations between the #EU and #Russia are crucial to the #security of our continent. Our objective should be to re-establish a cooperative pan-European security order. pic.twitter.com/PiEGg56DBN