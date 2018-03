Los Veintisiete aprueban las directrices para la relación con Londres tras el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido aprobaron este viernes las primeras directrices para negociar la relación bilateral tras el "brexit".

"Terminada la discusión sobre comercio y adoptadas las conclusiones del Consejo Europeo. Iniciado el Consejo Europeo sobre el 'brexit' y adoptadas las directrices", escribió en su perfil de la red social "Twitter" Preben Aamann, portavoz del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

El propio Tusk aseguró en la misma plataforma que los Veintisiete han dado luz verde a las directrices sobre "las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido tras el 'brexit'".

Decision: EU27 has adopted guidelines for the future EU-UK relations after #Brexit