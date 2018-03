La UE condena la toma de rehenes en Trèbes y expresa solidaridad con Francia

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de las instituciones europeas han condenado hoy la toma de rehenes en un supermercado en Trèbes, junto a Carcasona (sur de Francia), en la que el autor fue abatido y al menos dos personas murieron, y expresaron su solidaridad con Francia.

"Expreso mi preocupación por lo que parece ser un acto terrorista. Seguimos de cerca los acontecimientos y expresamos nuestra plena solidaridad con Francia y su población", dijo en rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al término de una cumbre europea.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó que Francia es un país que ya ha sufrido duros ataques terroristas en el pasado y que "ahora ha vuelto a ser golpeado por un acto cobarde y sangriento".

Juncker expresó a Francia el apoyo de la CE y aseguró: "ganaremos juntos el combate" contra el terrorismo.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, trasladó su "apoyo a las víctimas de Trébes" en un mensaje en la red social Twitter.

"Lucharemos contra el terrorismo con uñas y dientes. Europa debe estar unida para garantizar la seguridad, la primera libertad de nuestros ciudadanos", dijo.

We will fight terrorism tooth and nail. Europe must be united to guarantee security, our citizens’ first freedom. The European Parliament stands by France and expresses its support to the victims in #Trèbes.