La UE no ve realista el periodo hasta el 1 de mayo para negociar aranceles con EE.UU.

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo este viernes que la Unión Europea no considera "realista" el periodo hasta el 1 de mayo establecido por Estados Unidos para decidir si prolonga la exención temporal a la UE sobre los aranceles al aluminio y al acero.

"Estados Unidos espera de nosotros que iniciemos unas negociaciones en los próximos días y que concluyan antes del 1 de mayo. No nos parece un periodo realista, teniendo en cuenta el gran número de temas que tenemos que discutir con Estados Unidos", declaró Juncker en una rueda de prensa posterior a la cumbre de líderes europeos en Bruselas.



Tras intensos contactos durante la última semana, la Unión consiguió ayer quedar excluida de forma temporal de los aranceles del 10 % y el 25 % a las importaciones de aluminio y acero, respectivamente, un logro que, aseguró Juncker, muestra la importancia de que la UE esté unida.



"El mensaje ha sido claro, la UE defenderá relaciones comerciales abiertas y justas, basadas en reglas internacionales", indicó Juncker, quien aseguró que la exención europea reconoce el papel del bloque como socio de confianza para Estados Unidos en seguridad y también importante en lo comercial.



Sin embargo, consideró "altamente imposible" cubrir todos los asuntos que hay que debatir con sus socios estadounidenses entre ahora y el 1 de mayo, para lo cual la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y sus interlocutores de Washington han creado un grupo de alto nivel.



No obstante, subrayó que la UE abogará por un sistema en el que las exenciones para la Unión sean "permanentes y no temporales".



En la misma línea, el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, dijo "tomar nota" de la decisión de suspender estas tarifas arancelarias hasta el 1 de mayo, aunque advirtió de que hay "argumentos que no se resuelven en un periodo breve".



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó en relación al anuncio de Estados Unidos que los Veintiocho están dispuestos a "hablar sobre cualquier cosa" con un país "amigo" que respete las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



El primer ministro belga, Charles Michel, afirmó: "Da la impresión de que Estados Unidos quiere negociar con la UE poniéndonos un revólver en la sien".



La canciller alemana, Angela Merkel, recalcó que los mandatarios europeos llamaron a evitar que se entre "en una espiral de pérdida" del libre comercio y propuso continuar las negociaciones sobre la base de las reglas de la OMC.

